БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ monobank заявили, що вирішили відмовитися від обмеження розрахунків кредитними коштами та повернути клієнтам цю можливість.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
monobank вирішив частково повернути карткові кредитні ліміти
"Тільки торгові операції, комуналка та поповнення мобільного", - пояснив Горіховський
ua.news
Про це повідомив у Telegram співзасновник monobank Олег Гороховський, пише Економічна правда.
"Рахували, як повернути кредитні ліміти. Нічого хорошого з цього може не вийти. Але це вже не важливо. Це треба зробити, тому що в цій ситуації це правильно. Це рішення не банкірів і не бізнесменів, а плювок в обличчя ворогові", - написав він.
За його словами, поки що без p2p (платежі між фізособами - ред.) і кешу.
"Тільки торгові операції, комуналка та поповнення мобільного", - пояснив він.
24 лютого повідомлялось, що monobank банку працює у звичайному режимі, були тимчасово обмежені кредитні ліміти.
Нагадаємо, що банківська система працює у звичайному режимі, є обмеження на зняття готівки
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 02 2022 12:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Австралія виділить $700 мільйонів для порятунку Великого Бар'єрного рифу
- ФОТО СБУ заблокувала на Луганщині схему виведення грошей на окуповані території
- ФОТО Ринок криптовалют "впав", Bitcoin – найдешевший за пів року
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам