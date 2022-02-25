monobank вирішив частково повернути карткові кредитні ліміти

У monobank заявили, що вирішили відмовитися від обмеження розрахунків кредитними коштами та повернути клієнтам цю можливість.

Про це повідомив у Telegram співзасновник monobank Олег Гороховський, пише Економічна правда.

"Рахували, як повернути кредитні ліміти. Нічого хорошого з цього може не вийти. Але це вже не важливо. Це треба зробити, тому що в цій ситуації це правильно. Це рішення не банкірів і не бізнесменів, а плювок в обличчя ворогові", - написав він.

За його словами, поки що без p2p (платежі між фізособами - ред.) і кешу.

"Тільки торгові операції, комуналка та поповнення мобільного", - пояснив він.

24 лютого повідомлялось, що monobank банку працює у звичайному режимі, були тимчасово обмежені кредитні ліміти.

Нагадаємо, що банківська система працює у звичайному режимі, є обмеження на зняття готівки