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Moody's очікує падіння ВВП країн G20 у 2020 році на 4,6% і зростання на 5,3% у наступному

Аналітики прогнозують, що крайній ступінь невизначеності щодо подальшого поширення вірусу та темпів відновлення економіки, скоріш за все, буде стримувати довгострокові інвестиційні і споживчі рішення
Падіння реального ВВП країн Великої двадцятки у 2020 році складе 4,6%, а в наступному - очікується зростання на 5,3%.
Moody Фото: pro100news.info

Хоч глобальна економіка і відновлюється, але ситуація все ще залишається нестійкою з огляду на пандемію коронавірусу, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Аналітики прогнозують, що крайній ступінь невизначеності щодо подальшого поширення вірусу та темпів відновлення економіки, скоріш за все, буде стримувати довгострокові інвестиційні і споживчі рішення.

"Економічні дані показують швидке відновлення товарного споживання в низці країн з розвиненою економікою. Проте побоювання щодо пандемії будуть як і раніше перешкоджати повному одужанню", - йдеться у звіті.

Також експерти очікують, що у цьому році економічна активність впаде у всіх державах G20, окрім Китаю.

Прогнозується, що зниження ВВП в країнах з розвиненою економікою загалом складе 6,5%. При цьому, після передбачуваного зростання на 4,9% в 2021 році рівень реального ВВП в четвертому кварталі наступного року буде на 1% нижче докоронавірусного показника кінця 2019 року.

Крім цього, Moody's переглянуло в бік погіршення оцінки зміни ВВП в 2020 році для Японії (-6,1%), Італії (-10,8%), Австралії (-5,3%), Південної Кореї (-0,8%), Мексики (-10%), Індонезії (-3,9%) , Аргентини (-12%) після отримання актуальних даних за другий квартал.

Нагадаємо, що глова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус заявив, що відновлення економіки повинно відбуватися тільки відповідно до "зелених", екологічних принципів.

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26 08 2020 09:57
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