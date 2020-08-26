Moody's очікує падіння ВВП країн G20 у 2020 році на 4,6% і зростання на 5,3% у наступному
Хоч глобальна економіка і відновлюється, але ситуація все ще залишається нестійкою з огляду на пандемію коронавірусу, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Аналітики прогнозують, що крайній ступінь невизначеності щодо подальшого поширення вірусу та темпів відновлення економіки, скоріш за все, буде стримувати довгострокові інвестиційні і споживчі рішення.
"Економічні дані показують швидке відновлення товарного споживання в низці країн з розвиненою економікою. Проте побоювання щодо пандемії будуть як і раніше перешкоджати повному одужанню", - йдеться у звіті.
Також експерти очікують, що у цьому році економічна активність впаде у всіх державах G20, окрім Китаю.
Прогнозується, що зниження ВВП в країнах з розвиненою економікою загалом складе 6,5%. При цьому, після передбачуваного зростання на 4,9% в 2021 році рівень реального ВВП в четвертому кварталі наступного року буде на 1% нижче докоронавірусного показника кінця 2019 року.
Крім цього, Moody's переглянуло в бік погіршення оцінки зміни ВВП в 2020 році для Японії (-6,1%), Італії (-10,8%), Австралії (-5,3%), Південної Кореї (-0,8%), Мексики (-10%), Індонезії (-3,9%) , Аргентини (-12%) після отримання актуальних даних за другий квартал.
Нагадаємо, що глова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус заявив, що відновлення економіки повинно відбуватися тільки відповідно до "зелених", екологічних принципів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Шмигаль пояснив, що має бути у Національній економічній стратегії-2030
- ФОТО Черкащина стала пілотною областю втілення канадського проєкту з розподілу інвестицій
- ВІДЕО Україна вперше здала морський порт у концесію
- Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості
- У НБУ пояснили, чим загрожують кредити під 0% і без паспорта