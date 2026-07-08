Морський дрон СБУ уразив танкер "тіньового флоту" рф у Чорному морі

Морський дрон СБУ "Sea Baby" уразив російський танкер "Blue" у Чорному морі, який входить до складу "тіньового флоту".

"Служба безпеки України провела чергову успішну спецоперацію, виконуючи поставлені Президентом України завдання щодо системного зниження воєнно-економічного потенціалу рф. Сьогодні вранці морський дрон СБУ Sea Baby уразив танкер "Blue", який входить до складу "тіньового флоту" російської федерації", – ідеться у повідомленні.

На момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти, у виключній економічній зоні України. Sea Baby завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона СБУ намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно.

Танкер "Blue" перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Австралії та України за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Він належить до класу Suezmax – великих морських танкерів, які використовуються для транспортування значних об’ємів нафти та нафтопродуктів.