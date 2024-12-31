Морський дрон вперше в історії знищив російський гелікоптер Мі-8 у Криму – ГУР (відео)
Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що вперше в світі знищили повітряну ціль за допомогою морського безпілотника Magura V5.
Про це йдеться на сайті ГУР МОУ.
"31 грудня воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням", - заявили в розвідці.
За даними Гур, під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" знищено російський гелікоптер Мі-8.
Крім того, ще один такий же російський гвинтокрил зазнав вогневого ураження і зміг дістатись аеродрому базування.
Зранку, 31 грудня, ми також повідомляли, що біля окупованого Севастополя лунали вибухи.