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Морський дрон вперше в історії знищив російський гелікоптер Мі-8 у Криму – ГУР (відео)

31 грудня 2024, 09:51
Морський дрон вперше в історії знищив російський гелікоптер Мі-8 у Криму – ГУР (відео)
з вільних джерел
В розвідці вважають, що це історичний удар.

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що вперше в світі знищили повітряну ціль за допомогою морського безпілотника Magura V5.

Про це йдеться на сайті ГУР МОУ.

"31 грудня воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням", - заявили в розвідці. 

За даними Гур, під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" знищено російський гелікоптер Мі-8.

Крім того, ще один такий же російський гвинтокрил зазнав вогневого ураження і зміг дістатись аеродрому базування.

 

Зранку, 31 грудня, ми також повідомляли, що біля окупованого Севастополя лунали вибухи.

 

Кримвійна в Українімі-8Magura

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