Морський дрон вперше в історії знищив російський гелікоптер Мі-8 у Криму – ГУР (відео)

В розвідці вважають, що це історичний удар.

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що вперше в світі знищили повітряну ціль за допомогою морського безпілотника Magura V5.

Про це йдеться на сайті ГУР МОУ.

"31 грудня воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням", - заявили в розвідці.

За даними Гур, під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" знищено російський гелікоптер Мі-8.

Крім того, ще один такий же російський гвинтокрил зазнав вогневого ураження і зміг дістатись аеродрому базування.

Зранку, 31 грудня, ми також повідомляли, що біля окупованого Севастополя лунали вибухи.