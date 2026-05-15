Морський дрон, знайдений у Греції, міг збитися з курсу через технічну несправність

15 травня 2026, 21:25
з вільних джерел
Греція готує офіційну скаргу після завершення розслідування. Київ свою причетність заперечує.

Ймовірний український морський дрон, начинений вибухівкою, який виявили рибалки біля грецького острова Лефкада 7 травня, міг збитися з курсу через технічну несправність.

Про це повідомляє Reuters.

Джерело в грецькій службі безпеки зазначило, що попередні висновки та аналіз залишків пального вказують на те, що дрон не подолав велику відстань, через що версія із запуском з Лівії через Середземне море є малоймовірною. Технічний аналіз майже завершено, експертам залишилося декодувати зашифровані дані. Грецька розвідка також вивчає метадані, щоб встановити місію апарата та з'ясувати, чи був він запущений з корабля чи з берега.

Грецька сторона стверджує, що дрон є українським, хоча Київ це офіційно заперечує. Компанія Uforce також спростувала інформацію про належність апарата до серії Magura, заявивши, що озвученої Грецією модифікації взагалі не існує.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас наголосив на серйозній небезпеці для цивільного судноплавства. "Я не хочу думати, що означатиме зіткнення пасажирського судна з цим дроном", – заявив він. Міністр закордонних справ Греції Джордж Герапетритіс повідомив, що Афіни готові подати офіційну скаргу після завершення розслідування. Про інцидент вже поінформовано ЄС.

