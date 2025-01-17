Морський експорт нафтопродуктів рф в 2024 році впав на 10% – Reuters
Російська заборона на експорт бензину також вплинула на потоки.
Про це повідомляє агенція Reuters
Трейдери кажуть, що жорсткі фінансові умови призвели до скорочення експорту палива.
Морський експорт нафтопродуктів з рф в минулому році впав на 9,1% до 113,7 мільйона тонн, оскільки нафтопереробні заводи країни зіткнулися з перешкодами, включаючи атаки українських безпілотників, заборону на експорт, падіння цін і зростання виробничих витрат, свідчать дані галузі.
Україна націлилася на кілька російських нафтопереробних заводів і паливних об'єктів, в тому числі на Волгоградський нафтопереробний завод Лукойлe, Омський нафтопереробний завод в Західному Сибіру, Слов'янський і Новошахтинський нафтопереробні заводи, а також на Чорноморський нафтопереробний завод Роснефти.
Нафтопереробні заводи рф також зазнали фінансового тиску через падіння цін на нафтопродукти, зростання вартості сировини і заборону москві на експорт бензину, повідомляють джерела на ринку.
Як наслідок, переробка нафти в росії впала до 267 мільйонів тонн у 2024 році, що є найнижчим рівнем з 2012 року, оскільки незаплановані зупинки і зниження маржі далися взнаки, свідчать розрахунки Reuters, зроблені на основі даних з ринкових джерел.
Загальний експорт нафтопродуктів через балтійські порти Приморськ, Висоцьк, Санкт-Петербург і Усть-Луга в 2024 році впав на 9% в порівнянні з попереднім роком до 61,96 млн тонн.
А от експорт палива через російські чорноморські та азовські порти впав до 42,75 млн тонн, що на 10% менше, ніж у 2023 році, а також впав на тертину експорт нафтопродуктів через російський чорноморський порт Туапсе.
В той же час, експорт російського палива через чорноморський порт Новоросійськ зріс на 4% до 19 мільйонів тонн, свідчать дані.
Експортні поставки нафтопродуктів з російських арктичних портів Мурманська і Архангельська впали до 1,01 мільйона тонн, що на 14% менше, в той час як експортне завантаження палива в портах Далекого Сходу впало на 3% з 2023 року до 7,97 мільйона тонн.
Російський експорт нафтопродуктів морським транспортом зріс на 10,8% в грудні до 10,37 млн тонн, в тому числі 4,17 млн тонн через порти Чорного і Азовського морів, 5,49 млн тонн через порти Балтійського моря і 637 100 тонн через порти Далекого Сходу, свідчать дані з джерел і розрахунки агенції.