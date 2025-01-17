Морський експорт нафтопродуктів рф в 2024 році впав на 10% – Reuters

На це вплинули і атаки дронів на нафтопереробні заводи.

Російська заборона на експорт бензину також вплинула на потоки.

Про це повідомляє агенція Reuters

Трейдери кажуть, що жорсткі фінансові умови призвели до скорочення експорту палива.

Морський експорт нафтопродуктів з рф в минулому році впав на 9,1% до 113,7 мільйона тонн, оскільки нафтопереробні заводи країни зіткнулися з перешкодами, включаючи атаки українських безпілотників, заборону на експорт, падіння цін і зростання виробничих витрат, свідчать дані галузі.

Україна націлилася на кілька російських нафтопереробних заводів і паливних об'єктів, в тому числі на Волгоградський нафтопереробний завод Лукойлe, Омський нафтопереробний завод в Західному Сибіру, Слов'янський і Новошахтинський нафтопереробні заводи, а також на Чорноморський нафтопереробний завод Роснефти.

Нафтопереробні заводи рф також зазнали фінансового тиску через падіння цін на нафтопродукти, зростання вартості сировини і заборону москві на експорт бензину, повідомляють джерела на ринку.

Як наслідок, переробка нафти в росії впала до 267 мільйонів тонн у 2024 році, що є найнижчим рівнем з 2012 року, оскільки незаплановані зупинки і зниження маржі далися взнаки, свідчать розрахунки Reuters, зроблені на основі даних з ринкових джерел.

Загальний експорт нафтопродуктів через балтійські порти Приморськ, Висоцьк, Санкт-Петербург і Усть-Луга в 2024 році впав на 9% в порівнянні з попереднім роком до 61,96 млн тонн.

А от експорт палива через російські чорноморські та азовські порти впав до 42,75 млн тонн, що на 10% менше, ніж у 2023 році, а також впав на тертину експорт нафтопродуктів через російський чорноморський порт Туапсе.

В той же час, експорт російського палива через чорноморський порт Новоросійськ зріс на 4% до 19 мільйонів тонн, свідчать дані.

Експортні поставки нафтопродуктів з російських арктичних портів Мурманська і Архангельська впали до 1,01 мільйона тонн, що на 14% менше, в той час як експортне завантаження палива в портах Далекого Сходу впало на 3% з 2023 року до 7,97 мільйона тонн.

Російський експорт нафтопродуктів морським транспортом зріс на 10,8% в грудні до 10,37 млн тонн, в тому числі 4,17 млн тонн через порти Чорного і Азовського морів, 5,49 млн тонн через порти Балтійського моря і 637 100 тонн через порти Далекого Сходу, свідчать дані з джерел і розрахунки агенції.