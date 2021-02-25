Моряк, який випав за борт і провів в океані понад 14 годин, зміг вижити завдяки морському сміттю

На борту ніхто й не підозрював, що Відам зник, і корабель відплив далі

Моряк із Литви випав за борт, коли вийшов на палубу вантажного корабля подихати свіжим повітрям. Він провів понад 14 годин на старому рибальському буйку в Тихому океані, перш ніж його врятували.

52-річний моряк Відам Перевертилов із Литви працював на вантажному судні Silver Supporter, повідомляє "Громадське". Як розповів його син Марат, батьку стало зле після нічної зміни у відділенні, що відкачує паливо, тому він вийшов на палубу, щоб відновитися.

"Він не пам'ятає, як падав за борт. Можливо, він знепритомнів", - каже Марат.

Моряк випав за борт рано вранці, на ньому не було рятувального жилета. На борту ніхто й не підозрював, що Відам зник, і корабель відплив далі. Судно рухалося між новозеландським портом Тауранга й ізольованою британською територією Піткерн.

У моряка закінчувалися сили, тож він шукав спосіб вижити. Ближче до світанку він побачив чорну пляму, яка виявилася старим рибальським буйком. Син розповідає, що буйок не був закріплений, це був "просто шматок морського сміття".

"Я напевно одразу б утопився, але він завжди підтримував себе у формі й був здоровим. Я думаю, це допомогло йому вижити", - сказав Марат.

Через шість годин екіпаж судна помітив, що Відам зник. Вони оголосили тривогу й передали повідомлення в Об'єднаний координаційний центр порятунку на Таїті. Літаки ВМС Франції приєдналися до пошуків із Полінезії, а національна метеорологічна служба Франції допомогла морякам обчислити ймовірні напрямки місцеперебування чоловіка в залежності від течії.

Сонце обпалило Відаму шкіру, а в горлі дуже пересохло за години в океані. Згодом команда корабля помітила Відама та забрала його назад на борт. Марат розповів, що батько виглядав на 20 років старшим і дуже втомленим, але був живий.

Син запитав у батька, чому він не забрав на борт буйок як сувенір, на що той відповів, що хай він врятує життя й іншим людям.

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