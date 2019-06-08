Московська прокуратура хоче позбавити подружню пару батьківських прав за участь в акції 27 липня

У прокуратурі зазначили, що "в ході мітингу батьки передали малолітню дитину третій особі, що піддала небезпеці здоров'я і життя хлопчика, а також призвела до заподіяння йому фізичної і моральної шкоди"

Прокуратура Москви проводить перевірки за фактами участі в акціях 27 липня і 3 серпня у центрі російської столиці неповнолітніх і людей із маленькими дітьми.

Відомство, зокрема, звернулося до суду з вимогою позбавити батьківських прав подружню пару, яка прийшла на акцію 27 липня з однорічною дитиною. У прокуратурі зазначили, що "в ході мітингу батьки передали малолітню дитину третій особі, що піддала небезпеці здоров'я і життя хлопчика, а також призвела до заподіяння йому фізичної і моральної шкоди", інформує "Громадське".

Як пише Baza, людиною, з яким подружжя передали дитину, був Сергій Фомін - фігурант "московської справи" про масові заворушення під час мітингу.

Нагадаємо, що суди в Москві 29 липня заарештували щонайменше 40 людей,затриманих на акції протесту 27 липня. Максимальний термін - 30 діб. Це попередні дані станом на 22:30 29 липня, оскільки суди продовжувалися до пізньої ночі.