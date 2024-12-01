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москва хоче відновити "конституційний порядок" в Сирії на тлі наступу повстанців – ISW

01 грудня 2024, 13:37
москва хоче відновити
Фото: AFP
Міністри закордонних справ росії і сірії провели переговори.

В кремлі відреагували на наступ сирійських опозиційних сил на контрольовану режимом президента Сирії Башара Асада територію країни та зацікавились у використанні Сирійського мирного процесу для врегулювання ситуації.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики пишуть, що речник кремля Дмитро Пєсков заявив 29 листопада, що наступ сирійських опозиційних сил є "посяганням на суверенітет Сирії", росія виступає за відновлення сирійською владою "конституційного порядку" в країні.

Вчора міністр закордонних справ рф Сергій Лавров провів телефонну розмову з турецьким колегою Хаканом Фіданом щодо ситуації в Сирії. 

Лавров і Фідан обговорили необхідність координації спільних російсько-турецьких дій для стабілізації ситуації насамперед у рамках Сирійського мирного процесу, який кремль, Туреччина та Іран розпочали в грудні 2016 року.

В МЗС рф заявили, що обидві сторони висловили серйозну стурбованість небезпечним розвитком поді» у провінціях Алеппо та Ідліб. 

В ISW нагадали, що сирійський мирний процес це політичний процес, що конкурує з Женевським процесом під егідою ООН відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2245.

В той же день голова МЗС Ірану Аббас Аракчі ініціював телефонну розмову із Лавровим, під час якої вони висловили надзвичайну стурбованість щодо небезпечної ескалації в країні. Міністри погодилися активізувати спільні зусилля зі стабілізації і перегляду ситуації у рамках Сирійського мирного процесу.

Нагадаємо, що урядові війська Сирії заявили про відступ з Алеппо

 
РосіяСирія

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