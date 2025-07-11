москва посилила атаки по Україні, але її флот зазнає таємничих ударів – естонська розвідка

В липні цифра сягнула 750 повітряних цілей.

Армія рф нарощує інтенсивність повітряних атак по Україні, однак її резервний флот зазнає таємничих нападів у різних куточках світу, що може у довгостроковій перспективі ослабити здатність москви фінансувати війну.

Про це заявив глава Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг у п’ятницю, 11 липня, повідомляє мовник ERR.

Військовий зазначив, що з початку липня кількість повітряних ударів зросла на третину і якщо наприкінці червня рф використовувала до 500 ударних засобів щодня, то зараз ця цифра сягнула 750.

В основному це дрони-камікадзе типу "Герань" і приманки, а також атаки супроводжуються балістичними і крилатими ракетами.

На думку глави Розвідувального центру Сил оборони Естонії, мета цих атак це перевантажити систему ППО України й завдати удару по важливих об'єктах балістичними ракетами, які важко перехопити.

"Щоденна кількість ударних засобів зараз досягає 750 одиниць на день, і, за оцінками, росія має можливість збільшити такі атаки в майбутньому", – сказав він.

Також Ківісельг вважає, що новим фактором у війні стали серії нестандартних атак на російські судна в Чорному й Середземному морях – біля берегів Лівії, Італії, Туреччини та нещодавно – в порту Усть-Луга у Фінській затоці.

Повітряні атаки могли здійснюватися за допомогою підводних мін з таймером, прикріплених до корпусу кораблів і хоч ці інциденти не завдали значної шкоди російському резервному флоту, що налічує близько 700–900 суден, але подальші атаки можуть ускладнити для рф обхід санкцій через морські перевезення, а відтак – і її фінансування війни.

Естонський військовий додав, що наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за такі атаки.

Крім того,попри зростання тиску, москва не демонструє жодного бажання завершити війну дипломатичним шляхом і поки що головні бої точаться на Донеччині – між Покровськом і Костянтинівкою та в районі Новопавлівки. Інтенсивність наземних атак тримається на рівні 150–200 на добу.