Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

москва сподівається на Трампа, але не очікує прориву у відносинах із США – WSJ

04 листопада 2024, 18:09
москва сподівається на Трампа, але не очікує прориву у відносинах із США – WSJ
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Плани Трампа щодо припинення війни в Україні можуть бути неприйнятними для путіна.

Відповідаючи на запитання, кому він віддає перевагу — Дональду Трампу чи Камалі Гарріс, президент росії владімір путін хитро посміхнувся. "Нашим фаворитом, якщо це можна так назвати, був чинний президент Байден", сказав він аудиторії на Східному економічному форумі у Владивостоці у вересні.

Ці жартівливі зауваження російського лідера були легким геополітичним підтекстом, покликаним приховати відчуття в москві, що росія отримає набагато більше вигоди від другого президентства Трампа, навіть якщо вона публічно применшить значення виборів у США.

Про це пише The Wall Street Journal.

"кремль прагне підірвати підтримку України з боку Заходу, пропагуючи ультраправі ізоляціоністські погляди, і кандидатура Трампа відповідає програмі москви, оскільки він неодноразово критикував витрати США на допомогу Києву", — йдеться в газеті.

Існують припущення, що якщо Трамп стане президентом, то він зможе налагодити відносини між США та росією. Однак мало хто в москві вірить, що Трамп може здійснити повний поворот у відносинах — особливо після того, як мало що змінилося під час його першого терміну.

"Звичайно, вони хочуть [перемоги] Трампа — це зрозуміло — але результат цих виборів не змінить правила гри для росії. Ситуація стала дійсно жахливою. Американсько-російські відносини зайшли в глухий кут. І всі є заручниками цього — навіть путін", — сказав колишній кремлівський чиновник, який досі працює в урядових колах.

Водночас кореспонденти зазначають, що перемога Трампа все ще може бути пов'язана з ризиком для росії, оскільки незрозуміло, чи погодиться путін на будь-яку угоду, запропоновану Трампом для припинення війни, що може призвести до ворожнечі між ними.

Владімір ПутінДональд ТрампВибори в США

Останні матеріали

Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 16:35
Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не здатна вирішити проблему безперервної переваги росії у живій силі – Девід Екс
Технології
Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не здатна вирішити проблему безперервної переваги росії у живій силі – Девід Екс
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 12:39
Гарріс найкраща як для США, так і для України. Повільне, криваве просування, яке коштує росії величезних втрат – Філліпс О'Брайен
Політика
Гарріс найкраща як для США, так і для України. Повільне, криваве просування, яке коштує росії величезних втрат – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 листопада 2024, 23:28
Передсмертна промова. Pax Americana – Едвард Лукас
Політика
Передсмертна промова. Pax Americana – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 15:24
Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман
Політика
Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 12:33
Не дозвольте росії виграти війну в Україні. Європі слід сформувати нову стратегію – Стівен Пайфер та Анна Вісландер
Політика
Не дозвольте росії виграти війну в Україні. Європі слід сформувати нову стратегію – Стівен Пайфер та Анна Вісландер
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 08:05
Український фронт на південь від Курахового
Cуспільство
Український фронт на південь від Курахового "просів". Тим часом "Азов" майже відбив Торецьк – Том Купер
Переклад iPress – 31 жовтня 2024, 17:08
Ескалація задля деескалації. Про науку ядерної війни та неминучий відступ США зі світової арени – Ендрю Таннер
Політика
Ескалація задля деескалації. Про науку ядерної війни та неминучий відступ США зі світової арени – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 31 жовтня 2024, 12:55
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється