Плани Трампа щодо припинення війни в Україні можуть бути неприйнятними для путіна.

Відповідаючи на запитання, кому він віддає перевагу — Дональду Трампу чи Камалі Гарріс, президент росії владімір путін хитро посміхнувся. "Нашим фаворитом, якщо це можна так назвати, був чинний президент Байден", сказав він аудиторії на Східному економічному форумі у Владивостоці у вересні.

Ці жартівливі зауваження російського лідера були легким геополітичним підтекстом, покликаним приховати відчуття в москві, що росія отримає набагато більше вигоди від другого президентства Трампа, навіть якщо вона публічно применшить значення виборів у США.

Про це пише The Wall Street Journal.

"кремль прагне підірвати підтримку України з боку Заходу, пропагуючи ультраправі ізоляціоністські погляди, і кандидатура Трампа відповідає програмі москви, оскільки він неодноразово критикував витрати США на допомогу Києву", — йдеться в газеті.

Існують припущення, що якщо Трамп стане президентом, то він зможе налагодити відносини між США та росією. Однак мало хто в москві вірить, що Трамп може здійснити повний поворот у відносинах — особливо після того, як мало що змінилося під час його першого терміну.

"Звичайно, вони хочуть [перемоги] Трампа — це зрозуміло — але результат цих виборів не змінить правила гри для росії. Ситуація стала дійсно жахливою. Американсько-російські відносини зайшли в глухий кут. І всі є заручниками цього — навіть путін", — сказав колишній кремлівський чиновник, який досі працює в урядових колах.

Водночас кореспонденти зазначають, що перемога Трампа все ще може бути пов'язана з ризиком для росії, оскільки незрозуміло, чи погодиться путін на будь-яку угоду, запропоновану Трампом для припинення війни, що може призвести до ворожнечі між ними.