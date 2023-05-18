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москва та Київ нібито відповіли згодою на пропозицію Папи Римського прийняти його спецпосланців – ЗМІ

18 травня 2023, 19:27
москва та Київ нібито відповіли згодою на пропозицію Папи Римського прийняти його спецпосланців – ЗМІ
Фото з вільного доступу
Про досягнуту домовленість із путіним та Зеленським провести переговори з представниками Ватикану повідомляє поінформований блогер.

Президент України Володимир Зеленський та очільник держави-агресорки владімір путін, начебто, окремо погодилися на переговори зі спеціальними представниками Папи Римського Франциска для обговорення та досягнення перемир’я.

Про це повідомили у блозі Il Sismografo про католицькі новини, пов'язані з Ватиканом.

Попередні питання дуже складні, і поки що прогрес виглядає дуже обмеженим", - обережно зазначив автор публікації.

Існує припущення, що до москви  вирушить архієпископ Клаудіо Гуджеротті, а до Києва – кардинал Маттео Марія Дзуппі. Однак імена спецпосланців не є остаточними, бо ще потрібна їхня згода.

У публікації стверджується, що ймовірні візити до Києва та москви представників Ватикану є продовженням оголошеної Папою Франциском “мирної місії”.

Водночас у блозі згадано вчорашні слова Державного секретаря Ватикану, кардинала П’єтро Паролін, який, виступаючи на саміті глав держав і урядів Ради Європи у Рейк’явіку, сказав: “Разом з Папою Франциском ми повинні запитати, разом з Україною, як створити мир: ми не можемо пасивно миритися з тим, що в цій країні триває загарбницька війна. Український народ гине і страждає. Настав час виступити з ініціативами для створення справедливого миру в Україні та в усіх так званих сірих зонах Європи. Я гарантую вам, що Святий Престол продовжить відігравати свою роль”.

За словами автора, така позиція є новою та актуальною, яка змінює точку зору Ватикану на конфлікт в Україні. 

Як відомо, редакційним директором блогу Il Sismografo є чилійський експатріант і ветеран-репортер "Радіо Ватикану" Луїс Баділла. У молодості він підтримував чилійського президента лівих поглядів Сальваторе Альєнде. У 2009 році Баділла відкрив свій веб-сайт, на якому публікує новини, пов’язані з Ватиканом та Папою Римським.

Офіційно про візит спецпосланців Папи Римського Франциска до москви та Києва у Ватикані не повідомляють.

 

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