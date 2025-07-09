москва "віджимає" бізнес у неугодних, аби вижити, проте це не врятує росію – Bloomberg

Такі заходи послаблюють стійкість економіки.

В росії різко зросло число конфіскацій активів і ситуація стрімко погіршує перспективи уповільнення економіки країни, однак заходи допомагають поповнити державну скарбницю.

Про це інформує агенція Bloomberg.

Видання пише, що за оцінками юристів, загальна вартість конфіскованого майна з 2022 року досягла 49,5 млрд доларів.

А за рік вартість конфіскованих активів потроїлася.

Раніше активи належали стратегічно важливим підприємствам, а решта широкому спектру галузей, що часто продавился новим власникам, а доходи від продажу надходять до скарбниці.

На сьогодні юристи кажуть про 102 справи.

Звісно, конфіскація активів сприятиме зміцненню державних фінансів і зміцненню контролю держави, проте послаблює стійкість економіки і спустошує приватний сектор, який допоміг рф витримати санкції і потрясіння після повномасштабного вторгнення в Україну.

Юристи кажуть, що уряд вводить цілу низку обґрунтувань для конфіскації: від проблем із тим, як було приватизовано підприємства, і звинувачень у корупції, закінчуючи ймовірним екстремізмом і до захистом громадських інтересів.

У 2024 році федеральний бюджет рф отримав 132 мільярди рублів від продажу майна, що перевищило цільовий показник в 1 мільярд рублів, а більша частина цієї суми надійшла від активів, конфіскованих Генеральною прокуратурою. Міністр фінансів Антон Силуанов навесні заявив, що хоче зберегти цей темп у 2025 році і тому власники бізнесу б'ють на сполох.

Проте фінансове становище уряду рф погіршується і за словами економіста і наукового співробітника Центру Девіса Гарвардського університету Андрія Яковлєва, зниження цін на нафту і зміцнення рубля загрожують виснаженням ліквідних резервів, які залишилися в Національному фонді добробуту до кінця року.

"Це порушує питання про те, як фінансувати військове виробництво й армію - і продаж конфіскованих активів бізнесменам, пов'язаним із режимом, стає зручним варіантом", - додав він.

Днями ми повідомляли, що Пекін підтримує воєнну економіку рф.