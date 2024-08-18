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москва за тиждень запустила 40 ракет, 750 КАБів і 200 дронів по Україні – Зеленський

18 серпня 2024, 15:22
москва за тиждень запустила 40 ракет, 750 КАБів і 200 дронів по Україні – Зеленський
president.gov.ua
росія має відповісти перед судом за свій цілеспрямований терор.

російська федерація завжди знає, куди б’є своїми ракетами та бомбами, і що це свідомий терор.

Про це в Telegram-каналі написав президент Володимир Зеленський.

"Понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних БпЛА різних типів застосували росіяни проти наших міст і сіл протягом цього тижня", - йдеться в дописі. 

Зеленський написав, що окупанти вже відповідають за свої дії перед силою наших воїнів.

"Дякую кожному й кожній, хто підтримує й рятує життя! Всім рятувальникам, медикам, працівникам комунальних підприємств, волонтерам. Дякую всім, хто допомагає нашим людям долати наслідки терору", - написав президент України.

Нещодавно Зеленський заявив, що ЗСУ досягають стратегічної мети в Курській області рф.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленський

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