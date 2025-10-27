Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
москва заявила про "готовність" путіна прийняти американський підхід до завершення війни в Україні

27 жовтня 2025, 15:23
Фото: ТАСС
москва стверджує, що готова прийняти мирну концепцію США щодо України, але очікує на відповідь Вашингтона.

Глава кремля владімір путін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці нібито підтвердив готовність до завершення війни в Україні на основі американської концепції. Принаймні так каже глава МЗС країни-терористки Сєргєй Лавров.

"На Алясці президент росії путін сказав, що готовий співпрацювати на основі концепції та рамкового підходу, який спеціальний представник президента Трампа презентував у москві та який вони продовжили обговорювати в Анкориджі", - процитували роспропагандисти слова Лаврова з інтерв'ю угорському YouTube-каналу "Ультраханг".

За версією глави російського МЗС, путін нібито детально повторив кожен елемент концепції, який із собою привозив спецпредставник США Стів Віткофф.

"[путін] запитував його, оскільки він був присутній на переговорах в Анкоріджі: "Чи вірно це? Чи так це?" Все було підтверджено", - розповів Лавров.

Після цього, як стверджує Лавров, очільник країни-терористки заявив, що москва нібито готова прийняти американську концепцію і "рухатися далі в практичному плані на запропонованій основі". 

Водночас глава російського МЗС поскаржився, що прямої відповіді з боку США нібито не було.

"Сторони домовилися взяти паузу, щоб обміркувати пропозиції", - заявив Лавров. 

