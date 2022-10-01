Москва заявила про "неприйнятні умови" США для роботи Ради Росія-НАТО
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.
"Вони хочуть відновити діяльність Ради Росія - НАТО, але на своїх умовах, за тим порядком денним, який їх влаштовує, з упором на так звану деескалацію, так звану російську агресію в Україні", - сказав Рябков перед зустріччю з американською делегацією в Женеві.
Рябков також сказав, що позиція Вашингтона полягає в тому, щоб "завантажити" російські ідеї та пропозиції в "технологічне середовище з погляду дипломатії", яке склалося протягом останніх десятиліть.
Він припустив, що США воліли б "все злити" в ОБСЄ, де Росія неодноразово порушувала ці питання з мінімальними результатами.
Нагадаємо, що високопосадовці США та Росії офіційно розпочали в понеділок в Женеві свої переговори щодо безпеки в рамках низки дипломатичних зустрічей в Європі цього тижня, спрямованих на послаблення напруженості довкола України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У New York Times опублікували нову карту з приблизним розташуванням російських військ біля України
- ВІДЕО Печерський суд заарештував майно Порошенка
- ВІДЕО У Росії горить військова частина
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі