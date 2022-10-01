Москва заявила про "неприйнятні умови" США для роботи Ради Росія-НАТО

Заступник глави МЗС РФ Сєргєй Рябков заявив, що США хочуть відновити роботу Ради Росія – НАТО на неприйнятних для Москви умовах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.

"Вони хочуть відновити діяльність Ради Росія - НАТО, але на своїх умовах, за тим порядком денним, який їх влаштовує, з упором на так звану деескалацію, так звану російську агресію в Україні", - сказав Рябков перед зустріччю з американською делегацією в Женеві.

Рябков також сказав, що позиція Вашингтона полягає в тому, щоб "завантажити" російські ідеї та пропозиції в "технологічне середовище з погляду дипломатії", яке склалося протягом останніх десятиліть.

Він припустив, що США воліли б "все злити" в ОБСЄ, де Росія неодноразово порушувала ці питання з мінімальними результатами.

Нагадаємо, що високопосадовці США та Росії офіційно розпочали в понеділок в Женеві свої переговори щодо безпеки в рамках низки дипломатичних зустрічей в Європі цього тижня, спрямованих на послаблення напруженості довкола України.