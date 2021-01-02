"Мотор Січ": Зеленський підписав ще один указ про санкції проти китайських інвесторів

Президент Володимир Зеленський підписав указ від 29 січня, увівши в дію рішення РНБО про нові санкції проти китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ".

Указ Зеленського та рішення РНБО опубліковані на сайті Офісу президента 29 січня, пише "Економічна правда".

Відповідно до указу, він набирає чинності з дня його опублікування.

Контроль за виконанням рішення про санкції Зеленський поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Відповідно до додатку 1 до рішення РНБО, до санкційного списку потрапили: Ду Тао (президент компанії Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment) та Чен Хойшен (генеральний представник компанії Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment в Україні).

Санкції вводяться на 3 роки. Серед обмежень - обмеження торговельних операцій, заборона передання технологій, прав на об'єкти прав інтелектуальної власності, запобігання виведенню капіталів за межі України.

Відповідно до додатку 2 до рішення РНБО, санкції також запроваджуються проти наступних компаній: Twinstar Holdings SA (ця компанія через суд вимагала від АМКУ дозволу на концентрацію акцій "Мотор Січі"), JET4U SRL (зареєстрована в Молдові) та JET4U LDA (зареєстрована в Португалії).

Крім цього, МЗС України доручили "поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів".

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