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"Мотор Січ": Зеленський підписав ще один указ про санкції проти китайських інвесторів

Санкції вводяться на 3 роки
Президент Володимир Зеленський підписав указ від 29 січня, увівши в дію рішення РНБО про нові санкції проти китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ".
"Мотор Січ": Зеленський підписав ще один указ про санкції проти китайських інвесторів Фото: з вільних джерел

Указ Зеленського та рішення РНБО опубліковані на сайті Офісу президента 29 січня, пише "Економічна правда".

Відповідно до указу, він набирає чинності з дня його опублікування.

Контроль за виконанням рішення про санкції Зеленський поклав на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Відповідно до додатку 1 до рішення РНБО, до санкційного списку потрапили: Ду Тао (президент компанії Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment) та Чен Хойшен (генеральний представник компанії Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment в Україні).

Санкції вводяться на 3 роки. Серед обмежень - обмеження торговельних операцій, заборона передання технологій, прав на об'єкти прав інтелектуальної власності, запобігання виведенню капіталів за межі України.

Відповідно до додатку 2 до рішення РНБО, санкції також запроваджуються проти наступних компаній: Twinstar Holdings SA (ця компанія через суд вимагала від АМКУ дозволу на концентрацію акцій "Мотор Січі"), JET4U SRL (зареєстрована в Молдові) та JET4U LDA (зареєстрована в Португалії).

Крім цього, МЗС України доручили "поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів".

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01 02 2021 11:05
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