Мовчання США на тлі російських атак на Україну підкреслює провал Трампа – The Guardian

Після заяв про те, що він завершить війну протягом доби, тепер питання полягає в тому, чи президент США відмовився від участі в переговорах.

Сьогодні вночі армія рф завдала масованої атаки по Україні, через яку були загиблі і поранені, але президент США Дональд Трамп ніяк не відреагував на це.

Про це пише британська The Guardian.

На думку журналістів, це провал спроб голови Білого дому завершити війну кремля проти України стає дедалі очевиднішим.

Раніше Трамп запевняв, що він зможе врегулювати будь-який військовий конфлікт, який поступово сходить нанівець.

Видання зазначає, що перші з березня 2022 року прямі переговори між росією та Україною закінчилися безрезультатно, вони також не допомогли домогтися припинення вогню.

Трамп міг би послабити російського диктатора Володимира путіна, він надав йому ще більше сил і відмовився від тиску.

План Трамп полягав у тому, щоб домовитися з головою кремля, проте він провалився.

Минулого тижня Трамп провів двогодинну розмову з путіним, після якої російський диктатор ясно дав зрозуміти, що не збирається завершувати війну проти України. Також путін доручив створити "буферну зону безпеки" вздовж східного кордону України, а удари по цивільних об'єктах в Україні тривають.

Натомість українські та російські заводи випускають тисячі нових дронів, а війна стає все більш витонченою, адже москва використовує велику кількість помилкових цілей і систем, призначених для обману систем ППО України. Разом з тим, ЗСУ завдають ударів по базах і заводах росіян, які виробляють військову техніку.

Але мовчання Трампа заохочує путіна, сказав президент України Володимир Зеленський.

Журналісти мають побоювання, що так президент США може натякати на те, що він готовий вийти з мирного процесу.