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МОЗ анонсувало запуск низки електронних послуг

Цього року плануємо медичні висновки для отримання водійського посвідчення. Тепер не потрібно буде бігати за довідками до різних лікарів - можна буде для категорії А і Б отримати довідку у сімейного лікаря
Міністерство охорони здоров'я планує у 2022 році впровадити низку електронних послуг, зокрема надання медичних висновків для отримання водійського посвідчення.
МОЗ анонсувало запуск низки електронних послуг Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це в ефірі “1+1” розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.
 
"Цього року плануємо медичні висновки для отримання водійського посвідчення. Тепер не потрібно буде бігати за довідками до різних лікарів - можна буде для категорії А і Б отримати довідку у сімейного лікаря. Ми плануємо це впровадити. Також будуть цифровізовані медичні висновки про смерть. Окрім того, плануємо через сервіс "Дія" надати людям можливість укладати декларації з сімейним лікарем - таке технічне рішення теж готується. Залишати згоду на посмертне донорство через сервіс "Дія". І один з таких масштабних проєктів цього року - це електронні рецепти. Тобто всі рецепти на рецептурні препарати, на наркотики, антибіотики тепер будуть в електронному форматі", - розповіла Карчевич.
 
Як повідомлялося, з червня 2021 року в Україні запроваджена цільова модель формування та видачі е-лікарняних на основі електронних медичних висновків.
 
Окрім того, в Україні на основі медичних висновків діє комплексна послуга для батьків новонароджених е-Малятко.
 
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11 01 2022 16:38
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