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МОЗ має намір протягом місяця збільшити обсяг тестування на COVID-19 до 100 тис. тестів на добу

МОЗ також має намір наростити обсяги ПЛР-тестування до 75 тис. тестів на добу
Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, таких показників буде досягнуто, зокрема, завдяки проведенню ІФА-тестів і тестів на антиген.
МОЗ має намір протягом місяця збільшити обсяг тестування на COVID-19 до 100 тис. тестів на добу Фото: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я має намір протягом місяця збільшити обсяг тестування на COVID-19 до 100 тис. на добу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, таких показників буде досягнуто, зокрема, завдяки проведенню ІФА-тестів і тестів на антиген.

МОЗ, зокрема, має намір наростити обсяги ПЛР-тестування до 75 тис. тестів на добу, решти обсягів тестування буде досягнуто за рахунок використання ІФА-тестів і тестів на антиген.

"Уже ухвалено постанову про закупівлю швидких тестів на антитіла. Це ті, які використовують у всьому світі, зокрема для скринінгу. Найближчим часом, я думаю, за кілька тижнів, ми почнемо саме використання цих швидких тестів. Також використовуватимемо ІФА-тести, вони дуже добре пройшли випробування в наших лабораторіях. Я думаю, що таким чином ми точно доведемо до 100 тис. тестів на добу протягом місяця", - сказав він.

Степанов нагадав, що для закупівлі швидких тестів на антиген було виділено 1 млрд грн.

Нагадаємо, що за вчора в Україні зафіксовано 8 899 нових випадків коронавіру

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03 11 2020 13:26
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