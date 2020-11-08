МОЗ має намір завершити реконструкцію лабораторії Інституту раку до лютого 2021 року - Степанов "Проект проходить стадію державної будівельної експертизи"

"У нас є чіткий план. Цього місяця ми плануємо все закінчити, у вересні провести тендерні процедури і почати виконувати будівельно-монтажні роботи. Ціль - закінчити це будівництво максимум у січні - початку лютого наступного року", - повідомив Максим Степанов.

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Міністерство охорони здоров'я України планує закінчити реконструкцію лабораторії молекулярно-генетичної діагностики та експериментальної онкології Національного інституту раку (НІР) до лютого 2021 року, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише "Інтерфакс-Україна". "Сума інвестицій у цей проект становить майже 106 млн грн. Проект проходить стадію державної будівельної експертизи. У квітні, коли я очолив міністерство, ми почали робити проект, робити проектно-кошторисну документацію, проходити всі стадії узгодження. У нас є чіткий план. Цього місяця ми плануємо все закінчити, у вересні провести тендерні процедури і почати виконувати будівельно-монтажні роботи. Ціль - закінчити це будівництво максимум у січні - початку лютого наступного року", - сказав він на прес-брифінгу в Києві у вівторок. Читайте також: Для розвитку трансплантації в Україні необхідно вирішити низку питань

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