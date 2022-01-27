МОЗ нагадує, що антибіотики з квітня продаватимуть лише за е-рецептом

За його словами, призначити антибіотик може виключно лікар

Одним із пріоритетів роботи МОЗ у 2022 році буде боротьба зі стійкістю до антимікробних препаратів та контроль інфекцій, що передаються при наданні медичної допомоги, в рамках якої запроваджується електронний рецепт на антибіотики.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

"У квітні антибіотики, які зареєстровані в Україні, відпускатимуть в аптеках лише за наявності у пацієнта електронного рецепта. Запуск електронного рецепта вирішить проблему неконтрольованого та нецільового використання препаратів, і головне - допоможе запобігти розвитку стійкості до протимікробних препаратів. Адже сьогодні, згідно з даними Центру громадського здоров’я, майже 64% людей помилково вважає, що гострі вірусні інфекційні захворювання та застуду можна лікувати антибіотиками", - зазначив Ляшко.

За його словами, призначити антибіотик може виключно лікар. В електронному рецепті ліки призначатимуться за діючою речовиною, зазначаючи її лікарську форму та дозування. Крім цього, лікар також вкаже спосіб застосування та тривалість прийому.

Пацієнт зможе погасити рецепт в аптеці, що підключена до електронної системи охорони здоровʼя, обравши будь-який із наявних лікарських засобів, що містить діючу речовину, зазначену в рецепті.

Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Проте для отримання електронного рецепта необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я.

Як наголосив міністр, така умова діє і для аптек та медичних закладів - необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я усім працівникам, які будуть залучені до призначення та продажу ліків за е-рецептами.

Ляшко додав, що після запуску електронного рецепта на антибіотики наступними етапами планується запуск електронних рецептів на наркотичні засоби, а потім на всі рецептурні препарати.

Міністр зазначив, що зараз стійкість до антимікробних препаратів є однією із найсерйозніших загроз для громадського здоров’я. Зараз, за його словами, на фоні пандемії відбувається значне зростання продажу антибактеріальних препаратів та збільшення відсотку їх використання в лікарнях.

Ляшко нагадав, що з 1 січня у закладах охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, запроваджено облік споживання антимікробних препаратів із груп спостереження та резерву. У переліку 29 лікарських засобів.

Нагадаємо, що у рамках державної програми "єПідтримка", яка передбачає виплату 1000 грн за повну вакцинацію від COVID-19, можна буде придбати ліки у звичайних аптечних закладах та в інтернет-аптеках.