МОЗ нагадує, що антибіотики з квітня продаватимуть лише за е-рецептом
Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.
"У квітні антибіотики, які зареєстровані в Україні, відпускатимуть в аптеках лише за наявності у пацієнта електронного рецепта. Запуск електронного рецепта вирішить проблему неконтрольованого та нецільового використання препаратів, і головне - допоможе запобігти розвитку стійкості до протимікробних препаратів. Адже сьогодні, згідно з даними Центру громадського здоров’я, майже 64% людей помилково вважає, що гострі вірусні інфекційні захворювання та застуду можна лікувати антибіотиками", - зазначив Ляшко.
За його словами, призначити антибіотик може виключно лікар. В електронному рецепті ліки призначатимуться за діючою речовиною, зазначаючи її лікарську форму та дозування. Крім цього, лікар також вкаже спосіб застосування та тривалість прийому.
Пацієнт зможе погасити рецепт в аптеці, що підключена до електронної системи охорони здоровʼя, обравши будь-який із наявних лікарських засобів, що містить діючу речовину, зазначену в рецепті.
Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Проте для отримання електронного рецепта необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я.
Як наголосив міністр, така умова діє і для аптек та медичних закладів - необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я усім працівникам, які будуть залучені до призначення та продажу ліків за е-рецептами.
Ляшко додав, що після запуску електронного рецепта на антибіотики наступними етапами планується запуск електронних рецептів на наркотичні засоби, а потім на всі рецептурні препарати.
Міністр зазначив, що зараз стійкість до антимікробних препаратів є однією із найсерйозніших загроз для громадського здоров’я. Зараз, за його словами, на фоні пандемії відбувається значне зростання продажу антибактеріальних препаратів та збільшення відсотку їх використання в лікарнях.
Ляшко нагадав, що з 1 січня у закладах охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, запроваджено облік споживання антимікробних препаратів із груп спостереження та резерву. У переліку 29 лікарських засобів.
Нагадаємо, що у рамках державної програми "єПідтримка", яка передбачає виплату 1000 грн за повну вакцинацію від COVID-19, можна буде придбати ліки у звичайних аптечних закладах та в інтернет-аптеках.
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