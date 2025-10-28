МОЗ не прогнозує дефіциту ліків в Україні через російський удар по складу з препаратами

Можуть бути перебої в тій чи іншій і аптеці, але це не означає, що буде дефіцит, наголосили у відомстві.

Міністерство охорони здоров’я не прогнозує дефіциту ліків в Україні після російської атаки по київському складу "Оптіма-Фарм" — одного з найбільших дистриб’юторів країни.

Про це заявив заступник міністра охорони здоровʼя України Едем Адаманов в етері телемаратону "Єдині Новини".

Він підтвердив, що 25 жовтня окупаційні війська обстріляли "величезний склад"з медичними препаратами.

"Але враховуючи, що це не перша атака і не перша спроба росіян зруйнувати, компанія була до цього готова і запускається резервний буферний склад, який забере на себе ті обсяги, що забезпечував безпосередньо цей склад. Тому дефіциту не передбачається", — сказав Адаманов.

За його словами, інші дистриб’ютори переналаштовують свої маршрути, щоб "підставити плече" та допомогти та перекрити ті регіони, які забезпечував цей склад.

Адаманов припускає, що "Оптіма-Фарм" потрібно принаймні два тижні для того, щоб переналаштувати процеси, адже зруйнований був не лише склад, а й офіс компанії. Тож "можуть бути перебої в тій чи іншій і аптеці, але це не означає, що буде дефіцит".

Посадовець пояснив: після критичних ситуацій утворюється умовний штаб, який щоденно отримує інформацію від найбільших дистриб’юторів аптечних мереж, чи є дефіцит лікарських засобів в різних регіонах. У разі підтвердження логістичні маршрути редагуються, щоб дефіцит виправити. У пріоритеті — інсулін, онкопрепарати, знеболювальні та антибіотики.

"У разі виникнення критичної ситуації, якщо постраждає ще один великий склад або, не дай Боже, трапиться щось схоже, у нас є рішення. Це може бути спрощення умов зберігання, або дуже швидке ліцензування складів та отримання сертифікатів. Або, якщо буде така необхідність, додаткові шляхи імпорту лікарських засобів спрощені, які забезпечать весь попит", — сказав Адаманов.