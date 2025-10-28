Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
МОЗ не прогнозує дефіциту ліків в Україні через російський удар по складу з препаратами

28 жовтня 2025, 18:11
МОЗ не прогнозує дефіциту ліків в Україні через російський удар по складу з препаратами
Фото: з вільних джерел
Можуть бути перебої в тій чи іншій і аптеці, але це не означає, що буде дефіцит, наголосили у відомстві.
Міністерство охорони здоров’я не прогнозує дефіциту ліків в Україні після російської атаки по київському складу "Оптіма-Фарм" — одного з найбільших дистриб’юторів країни.
 
Про це заявив заступник міністра охорони здоровʼя України Едем Адаманов в етері телемаратону "Єдині Новини".
 
Він підтвердив, що 25 жовтня окупаційні війська обстріляли "величезний склад"з медичними препаратами.
 
"Але враховуючи, що це не перша атака і не перша спроба росіян зруйнувати, компанія була до цього готова і запускається резервний буферний склад, який забере на себе ті обсяги, що забезпечував безпосередньо цей склад. Тому дефіциту не передбачається", — сказав Адаманов.
 
За його словами, інші дистриб’ютори переналаштовують свої маршрути, щоб "підставити плече" та допомогти та перекрити ті регіони, які забезпечував цей склад.
 
Адаманов припускає, що "Оптіма-Фарм" потрібно принаймні два тижні для того, щоб переналаштувати процеси, адже зруйнований був не лише склад, а й офіс компанії. Тож "можуть бути перебої в тій чи іншій і аптеці, але це не означає, що буде дефіцит".
 
Посадовець пояснив: після критичних ситуацій утворюється умовний штаб, який щоденно отримує інформацію від найбільших дистриб’юторів аптечних мереж, чи є дефіцит лікарських засобів в різних регіонах. У разі підтвердження логістичні маршрути редагуються, щоб дефіцит виправити. У пріоритеті — інсулін, онкопрепарати, знеболювальні та антибіотики.
 
"У разі виникнення критичної ситуації, якщо постраждає ще один великий склад або, не дай Боже, трапиться щось схоже, у нас є рішення. Це може бути спрощення умов зберігання, або дуже швидке ліцензування складів та отримання сертифікатів. Або, якщо буде така необхідність, додаткові шляхи імпорту лікарських засобів спрощені, які забезпечать весь попит", — сказав Адаманов.
