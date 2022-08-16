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МОЗ не рекомендує робити другу "бустерну" дозу від COVID людям, які не в групі ризику

Якщо людина не належить до групи ризику та не має 60 років – наразі робити другу бустерну дозу щеплення проти COVID-19 не рекомендовано
У Міністерстві охорони здоров'я України зазначили, що робити другу бустерну дозу вакцини проти COVID-19 наразі не рекомендовано, якщо людина не належить до групи ризику та не має 60 років.
МОЗ не рекомендує робити другу "бустерну" дозу від COVID людям, які не в групі ризику Фото: Ukrinform
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Facebook.
 
"Якщо людина не належить до групи ризику та не має 60 років – наразі робити другу бустерну дозу щеплення проти COVID-19 не рекомендовано", - йдеться у повідомленні
 
У МОЗ нагадують, що до груп ризику, яким рекомендований другий бустер, належать:
 
  • люди віком понад 60 років;
  • люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми;
  • люди з інвалідністю;
  • люди з імуносупресією;
  • люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19 (перелік станів – https://bit.ly/NTHEI_16_06_2022);
  • люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями.
 
Як повідомлялося, щепитися від COVID-19 в Україні можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації. Із переліком пунктів можна ознайомитися за посиланням або за телефоном 16-77.
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16 08 2022 18:41
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