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МОЗ обговорило з Rozetka алгоритми доставки продуктів харчування в умовах карантину

"Ми бачимо ефективність попереджальної комунікації МОЗ, адже кількість людей, які замовляють продукти та товари першої потреби додому, швидко зростає"
"У зв’язку зі стрімким зростанням кількості хворих на коронавірусну інфекцію МОЗ України рекомендує громадянам утриматись від виходу з дому та максимально обмежити контакти, надавши перевагу онлайн-замовленням."
МОЗ обговорило з Rozetka алгоритми доставки продуктів харчування в умовах карантину Фото: kievskaya.com.ua

Міністерство охорони здоров'я обговорило з онлайн-рітейлером ROZETKA алгоритми доставки продуктів харчування і побуту в умовах карантину і потенційного надзвичайного стану, повідомляє "Економічна правда".

"У зв’язку зі стрімким зростанням кількості хворих на коронавірусну інфекцію МОЗ України рекомендує громадянам утриматись від виходу з дому та максимально обмежити контакти, надавши перевагу онлайн-замовленням.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко обговорив зі співвласником онлайн-рітейлера ROZETKA Владиславом Чечоткіним щоденне збільшення таких замовлень, алгоритми роботи в умовах карантину та потенційного надзвичайного стану", - йдеться у повідомлення.

"Ми бачимо ефективність попереджальної комунікації МОЗ, адже кількість людей, які замовляють продукти та товари першої потреби додому, швидко зростає.

ROZETKA працює над впровадженням алгоритмів оперативної доставки та переформатуванням складів: ми маємо забезпечити всім необхідним мільйони українців і оперативно реагуємо на їхні запити", - сказав Чечоткін.

За його словами, компанія також імплементує програму ретельної перевірки команди, яка забезпечує роботу.

"Всіх працівників щодня оглядають лікарі. Всі пакувальники, кур'єри, експедитори працюють у масках і рукавицях, всі автомобілі обробляються антисептичними засобами", - додав співвласник ROZETKA.

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24 03 2020 10:40
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