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МОЗ обіцяє, що наступного тижня в Україні вже буде тест-система на китайський коронавірус

"Зібрана необхідність у тест-системах загалом щодо вірусів, які циркулюють, зокрема на грип та ГРВІ"
У Міністерстві охорони здоров’я запевнили, що вже наступного тижня в Україні з’явиться тест-система для виявлення китайського коронавірусу.
МОЗ обіцяє, що наступного тижня в Україні вже буде тест-система на китайський коронавірус Цензор.НЕТ

Про це на прес-конференції повідомив Андрій Скіпальський, гендиректор директорату громадського здоров’я МОЗ, передає "Інтерфакс-Україна",зазначає "Громадське".

"Зібрана необхідність у тест-системах загалом щодо вірусів, які циркулюють, зокрема на грип та ГРВІ. Щодо тест-систем на новий коронавірус, ми заявляли, що протягом 10 днів вони з’являться в Україні. Вони дійсно з’являться наступного тижня", — сказав він.

Раніше повідомлялось, що у Китаї розробили експрес-тест, що виявляє коронавірус.

У Раді нацбезпеки та оборони України заявили, що в Україні розробляють власну тест-систему для виявлення китайського коронавірусу.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів під час позачергового засідання затвердив План запобігання занесенню і поширенню на території України нового коронавірусу з Китаю. Також розробляють плани на регіональному рівні для окремих областей.

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04 02 2020 12:20
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