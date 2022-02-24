МОЗ призупиняє планові госпіталізації та операції
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, пише Громадське.
"Усі медичні заклади будуть надавати допомогу всім, хто її потребує", - йдеться у заяві.
У медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів тощо. У МОЗ заявили, що є чіткі механізми поповнення запасів та їх оновлення. Крім того, усі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення.
"Задіяні усі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які забезпечують безперебійне, безвідмовне та цілодобове надання екстреної медичної допомоги", - зазначили у МОЗ.
Нагадаємо, що Антон Геращенко, посилаючись на оперативну інформацію поліції, повідомляє про поранених та загиблих унаслідок обстрілів у кількох областях
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