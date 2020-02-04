МОЗ: серед хворих на COVID-19 в Україні - 20 дітей і 26 медиків
Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Сьогодні ми маємо з 804 випадків (підтверджених лабораторно - ред.) госпіталізованих до закладів охорони здоров'я 398 осіб, всі інші перебувають на амбулаторному лікуванні. Серед госпіталізованих ми маємо 20 дітей, і, на жаль, ми маємо 26 медичних працівників”, - сказав Ляшко.
За його словами, до апарата штучної вентиляції легень підключено одну особу, хвору на COVID-19.
Ляшко поінформував, що серед 20 померлих, у яких виявлено коронавірус, - 15 жінок і 5 чоловіків. Всі вони старші за 50 років, і майже всі мали супутні захворювання: серцево-судинні, онкологічні, цукровий діабет, захворювання нирок і легень.
“Тому вік і наявність супутніх захворювань виявилися основними предикторами смертності серед пацієнтів з COVID-19. Тому я закликаю всіх людей старших за 60 років, всіх людей з хронічними захворюваннями: серцево-судинними, новоутвореннями, з діабетом, захворюванням нирок та легень - залишатися на самоізоляції. Зараз не той час, зараз не до жартів. Зараз ми повинні бути свідомі щодо свого здоров’я, до загрози, яка постала перед суспільством у світовому масштабі”, - сказав Ляшко.
Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
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