МОЗ уклало контракт про постачання в Україну вакцини проти COVID-19 виробництва Sinovac Biotech

В Офісі президента розповіли, що вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) є інактивованою вакциною, яка випускається в шприці та зберігається при температурі від +2 до +8 градусів за Цельсієм

країна використовуватиме вакцину Sinovac Biotech для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним.

Міністерство охорони здоров'я України уклало контракт про постачання на територію країни в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech проти респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Україна використовуватиме вакцину Sinovac Biotech для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним. Договір про постачання на територію нашої держави підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ "Лекхім", яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні. Йдеться про закупівлю 1,8 млн доз за ціною 504 грн за дозу", - зазначено в повідомленні.

В Офісі президента розповіли, що вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) є інактивованою вакциною, яка випускається в шприці та зберігається при температурі від +2 до +8 градусів за Цельсієм. Проведені клінічні випробування у різних країнах, за результатами проміжних даних, показали ефективність препарату до 97%. Так, III фазу клінічних випробувань було проведено в Індонезії (1600 пацієнтів, ефективність 97%) і Туреччині (1325 пацієнтів, ефективність 91%). Завершується III фаза клінічних випробувань у Бразилії, проміжні результати очікуються 7 січня 2021 року.

Відповідно, на січень наступного року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцину буде подано на прекваліфікацію до ВООЗ в лютому 2021 року.

"За умовами договору, перша партія вакцини у кількості 700 тис. доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним із компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що контракт укладено саме з досвідченим виробником вакцин.

"Головне, що ми провели дуже активну багатомісячну переговорну роботу й отримали конкретний результат. У короткий термін почнемо масштабну державну програму вакцинації. Нам украй потрібно захистити найбільш "ризиковані" соціальні групи, і держава точно виконає це завдання", - сказав Зеленський.

В Офісі президента наголосили, що таке постачання здійснюватиметься окремо від механізму COVAX, за яким Україні гарантовано отримання 8 млн доз вакцини безкоштовно.

"Україна продовжує активний переговорний процес з усіма надійними виробниками для того, щоб збільшити доступ українців до ефективної та безпечної вакцини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Британія на тлі рекорду заражень затвердила другу вакцину від коронавірусу