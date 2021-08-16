МОЗ України має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови вакцинації колективу
Міністерство охорони здоров'я України має намір дозволити працювати під час жорсткого карантину деяким закладам за умови вакцинації понад 80% колективу, а також працювати ТРЦ за спеціальною системою, повідомила Спілка українських підприємців (СУП) у Facebook за підсумками зустрічі з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком, зазначає "Інтерфакс-Україна".
Згідно з повідомленням, зокрема, планується:
- дозволити роботу підприємств/організацій, якщо вакциновано близько 80% колективу;
- допускати в заклади вакцинованих клієнтів і споживачів;
- дозволити роботу навчальних закладів у разі вакцинації 80% співробітників;
Крім цього, за прикладом Німеччини планується впровадити окремий програмний продукт для торговельно-розважальних центрів, який дасть змогу відстежувати завантаження ТРЦ, здійснювати запис для відвідування на конкретний час і допускати для відвідування покупців, які зробили ПЛР-тест, експрес-тест на місці або вакциновані.
Міністр також наголосив, що в разі погіршення епідситуації ключових змін до постанови про карантин не планується, діятиме адаптивний карантин.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів продовжить режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин до 1 жовтня.
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