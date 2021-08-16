МОЗ України має намір дозволити роботу закладів і ТРЦ під час карантину за умови вакцинації колективу

Міністр також наголосив, що в разі погіршення епідситуації ключових змін до постанови про карантин не планується, діятиме адаптивний карантин

Крім цього, за прикладом Німеччини планується впровадити окремий програмний продукт для торговельно-розважальних центрів, який дасть змогу відстежувати завантаження ТРЦ, здійснювати запис для відвідування на конкретний час і допускати для відвідування покупців, які зробили ПЛР-тест, експрес-тест на місці або вакциновані.

Міністерство охорони здоров'я України має намір дозволити працювати під час жорсткого карантину деяким закладам за умови вакцинації понад 80% колективу, а також працювати ТРЦ за спеціальною системою, повідомила Спілка українських підприємців (СУП) у Facebook за підсумками зустрічі з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, зокрема, планується:

- дозволити роботу підприємств/організацій, якщо вакциновано близько 80% колективу;

- допускати в заклади вакцинованих клієнтів і споживачів;

- дозволити роботу навчальних закладів у разі вакцинації 80% співробітників;

Крім цього, за прикладом Німеччини планується впровадити окремий програмний продукт для торговельно-розважальних центрів, який дасть змогу відстежувати завантаження ТРЦ, здійснювати запис для відвідування на конкретний час і допускати для відвідування покупців, які зробили ПЛР-тест, експрес-тест на місці або вакциновані.

Міністр також наголосив, що в разі погіршення епідситуації ключових змін до постанови про карантин не планується, діятиме адаптивний карантин.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів продовжить режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин до 1 жовтня.

Поточна епідемічна ситуація повністю контрольована, але, на жаль, фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо зростання кількості госпіталізацій тяжких хворих. Тому з огляду на поточну ситуацію уряд приймає постанову, якою продовжує режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин до 1 жовтня 2021 року.