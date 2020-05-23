МОЗ України має намір впровадити та відкоригувати коефіцієнт складності у тарифах на медпослуги

"Ми проводимо зміни до медичної реформи і, звісно, є принципи, від яких ми не відмовимося. Наприклад, це фінансування виключно через НСЗУ".

Міністерство охорони здоров'я планує запровадити та відкоригувати коефіцієнт складності в тарифах на медичні послуги, повідомляється на сайті відомства з посиланням на міністра Максима Степанова, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Ми проводимо зміни до медичної реформи і, звісно, є принципи, від яких ми не відмовимося. Наприклад, це фінансування виключно через НСЗУ. При цьому оплата за пролікований випадок має бути чесною і зрозумілою. Дуже важливо щоб це покривало витрати і мало відповідні коефіцієнти щодо складності того чи іншого випадку", - сказав Степанов на зустрічі з представником ООН в Україні Оснат Лубрані.

За словами міністра, один із пріоритетів відомства - розвиток і впровадження електронних систем, зокрема eHealth

Читайте також: В Естонії починають тестувати цифровий "паспорт здоров’я"