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МОЗ України планує на початку літа відкрити у великих містах центри вакцинації від COVID-19

Такі центри зможуть "виправдати себе", тільки якщо вакцини буде достатньо
"У містах-мільйонниках ми хочемо зробити великі вакцинальні центри - Київ, Львів, Харків, Запоріжжя. У таких містах вони можуть себе виправдати", - сказав Віктор Ляшко.
МОЗ України планує на початку літа відкрити у великих містах центри вакцинації від COVID-19 Фото: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України планує на початку літа відкрити в містах-мільйонниках великі вакцинні Центри для вакцинації від COVID-19, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на головного санітарного лікара, заступника міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"У містах-мільйонниках ми хочемо зробити великі вакцинальні центри - Київ, Львів, Харків, Запоріжжя. У таких містах вони можуть себе виправдати", - сказав він журналістам у суботу.

Ляшко зазначив, що такий центр, зокрема, в Києві, може вакцинувати до 10 тис. осіб на добу.

Водночас він наголосив, що такі центри зможуть "виправдати себе", тільки якщо вакцини буде достатньо.

За словами Ляшка, наразі "прописується алгоритм роботи таких центрів", зокрема, на базі виставкових центрів.

Перші центри вакцинації з урахуванням графіка поставки вакцин можуть відкритися в червні-липні.

Нагадаємо, що Віктор Ляшко пояснив, чому записаних через "Дію" не вакцинують залишковими дозами проти COVID-19

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11 04 2021 12:43
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