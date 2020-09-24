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МОЗ провадить роботу із проекту будівництва амбулаторій у сільській місцевості за EUR14,5 млн

Донором проекту є уряд Німеччини
Міністерство охорони здоров'я спільно з Українським фондом соціальних інвестицій провадить роботу із проекту "Поліпшення первинної медицини у сільській місцевості", повідомила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова під час прес-брифінгу в Києві у четвер.
МОЗ провадить роботу із проекту будівництва амбулаторій у сільській місцевості за EUR14,5 млн Фото: erve.ua

"Спільно з Українським фондом соціальних інвестицій ми перейшли у фазу активізації та імплементації інфраструктурного проекту "Поліпшення первинної медицини у сільській місцевості". Донором проекту є уряд Німеччини, про це повідомляє "Interfax-Україна". Сума виділених коштів становить EUR14,5 млн", - сказала вона

За словами Шаталової, в рамках проекту буде забезпечено розвиток 40 амбулаторій - центрів "первинки" у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях та на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

Початок будівельних робіт заплановано на перший квартал 2021 року.
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24 09 2020 11:43
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