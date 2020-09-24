МОЗ провадить роботу із проекту будівництва амбулаторій у сільській місцевості за EUR14,5 млн

Міністерство охорони здоров'я спільно з Українським фондом соціальних інвестицій провадить роботу із проекту "Поліпшення первинної медицини у сільській місцевості", повідомила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова під час прес-брифінгу в Києві у четвер.

"Спільно з Українським фондом соціальних інвестицій ми перейшли у фазу активізації та імплементації інфраструктурного проекту "Поліпшення первинної медицини у сільській місцевості". Донором проекту є уряд Німеччини, про це повідомляє "Interfax-Україна". Сума виділених коштів становить EUR14,5 млн", - сказала вона

За словами Шаталової, в рамках проекту буде забезпечено розвиток 40 амбулаторій - центрів "первинки" у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях та на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

Початок будівельних робіт заплановано на перший квартал 2021 року.

Читайте також: Майже 80% сільських амбулаторій не мають водопостачання та туалетів.