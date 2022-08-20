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Україна відбудує зруйновані рф медзаклади за кращих практик ЄС, перешкода - ДБН - МОЗ

В Україні розробили план відбудови зруйнованих в ході війни лікарень, який передбачає застосування світових стандартів в проектуванні та будівництві.
Україна відбудує зруйновані рф медзаклади за кращих практик ЄС, перешкода - ДБН - МОЗ Фото: з вільних джерел

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Богдан Боруховський.

За його словами, Україна вже створила план відбудови медичної інфраструктури та напрацювала необхідні зміни до державних будівельних норм. Оновлені вимоги щодо проектування та будівництва, дозволять зводити лікарні, які відповідатимуть найкращим європейським і світовим стандартам.

Міністерство охорони здоровʼя (МОЗ) у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій завершує підготовку нормативної бази для відбудови медичної інфраструктури.

"На місці медичних закладів, які сьогодні зруйнувала і продовжує руйнувати росія, Україна має побудувати сучасні лікарні з урахуванням кращих європейських практик. Аби втілити наші амбітні плани в життя, сьогодні вкрай необхідно швидко прийняти нові державні будівельні норми стосовно закладів охорони здоров’я. Спільно з експертною групою Мінрегіону ми вже пройшли значний шлях та знаходимось за крок до прийняття нових норм", – розповів Боруховський.

У МОЗ нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти пошкодили 788 медичних закладів та ще 123 – зруйнували.

Раніше повідомлялось, що в Україні карантин продовжено до кінця року.

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20 08 2022 15:40
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