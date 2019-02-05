МОЗ: З початку року на кір в Україні захворіли майже 44 тисячі людей
Загалом з початку спалаху на кір захворіло більше 100 тисяч людей, 37 з яких померло, свідчать дані Центру громадського здоров’я МОЗ України станом на 25 квітня.
"Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. Міністерство охорони здоров’я закликає всіх дотримуватися календаря щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію", - наголосили у відомстві.
Вакцинуватися від кору безоплатно можуть усі діти до 18 років (навіть ті, які мають фальшиву довідку про щеплення, але насправді не були вакциновані), а також дорослі з груп ризику - військові, учасники операції Об'єднаних сил, студенти, освітяни й медики. Направляти на щеплення можуть сімейні лікарі, терапевти й педіатри.
Усі регіони забезпечені вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США. Станом на 18 квітня в Україні було 979 127 доз. Перевірити кількість вакцин у вашій області можна у таблиці.
Нагадаємо, МОЗ планує розширити вакцинацію від кору на всі категорії дорослих - в тому числі для осіб, які не перебувають в групі ризику.
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