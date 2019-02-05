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МОЗ: З початку року на кір в Україні захворіли майже 44 тисячі людей

Від ускладнень захворювання померло 16 людей
В Україні з початку року на кір захворіли 43 783 людини. З них 20 359 дорослих і 23 424 дитини.
МОЗ: З початку року на кір в Україні захворіли майже 44 тисячі людей Фото: nv.ua

Загалом з початку спалаху на кір захворіло більше 100 тисяч людей, 37 з яких померло, свідчать дані Центру громадського здоров’я МОЗ України станом на 25 квітня.

"Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. Міністерство охорони здоров’я закликає всіх дотримуватися календаря щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію", - наголосили у відомстві.

Вакцинуватися від кору безоплатно можуть усі діти до 18 років (навіть ті, які мають фальшиву довідку про щеплення, але насправді не були вакциновані), а також дорослі з груп ризику - військові, учасники операції Об'єднаних сил, студенти, освітяни й медики. Направляти на щеплення можуть сімейні лікарі, терапевти й педіатри.

Усі регіони забезпечені вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США. Станом на 18 квітня в Україні було 979 127 доз. Перевірити кількість вакцин у вашій області можна у таблиці.

Нагадаємо, МОЗ планує розширити вакцинацію від кору на всі категорії дорослих - в тому числі для осіб, які не перебувають в групі ризику.

 
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02 05 2019 10:52
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