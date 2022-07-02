МОЗ зменшило термін самоізоляції для пацієнтів із COVID-19. Що змінюється?

Якщо людина отримала негативний ПЛР-тест і не має симптомів, то може завершувати самоізоляцію

Міністерство охорони здоров'я скоротило терміни самоізоляції для пацієнтів із коронавірусним захворюванням до 5 днів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, зазначає Громадське.

Пацієнт раніше мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або від дати тестування. Повторний тест потрібно було робити не раніше ніж через 10 днів із часу появи симптомів або отримання позитивного тесту.

Тепер повторне тестування можна проводити через 5 днів від дати появи симптомів або отримання позитивного ПЛР-тесту. У МОЗ наголошують, що ідеться саме про ПЛР-тестування. Якщо людина отримала негативний ПЛР-тест і не має симптомів, то може завершувати самоізоляцію.

Також самоізоляцію можна завершувати, якщо симптоми COVID-19 відсутні через 5 днів від дати їх появи або від дати отримання позитивного тесту.

Зміни щодо тестів на антиген

Раніше підтвердження захворювання експрес-тестами було достатньо для людей із симптомами COVID-19. Безсимптомним хворим необхідно було отримати підтвердження ПЛР-тесту.

Тепер же безсимптомні хворі можуть отримати підтвердження діагнозу після експрес-тесту на антиген. Але є умова: ці люди мали контактувати з хворим із підтвердженим діагнозом.

Відстеження контактів

Тепер в умовах "червоної" зони будуть відстежуватися лише контакти високого ризику інфікування та тяжких наслідків захворювання. Контактами високого ризику вважатимуться:

члени сім'ї інфікованого;

вразливі контактні особи за станом здоров'я;

люди, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступенем ризику, наприклад, лікарні та установи довготривалого догляду.

Ті, хто отримав два щеплення проти коронавірусу або ревакцинувався, або перехворів протягом 3-6 місяців, вважатимуться контактами низького ризику.

Нагадаємо, що бустерну дозу вакцини від COVID-19 в Україні отримали понад 450 тис. людей.