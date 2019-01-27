Відомі діячі у спільному листі закликали боротися з Путіним та правими популістами

Тридцять світових громадських діячів написали відкритого листа, у якому закликали врятувати Європу від правих популістів та президента Росії Володимира Путіна і його політики.

"Вона [Європа] покинута двома найбільшими союзниками, які протягом минулого століття двічі рятували її від самогубства; одним по той бік каналу [Ла-Маншу] та іншим, який знаходиться на іншому боці Атлантики. [Європейський] континент вразливий для все більш нахабного втручання з боку господаря Кремля", - йдеться в листі, який опублікувало видання The Guardian.

Автори вважають, що з моменту падіння нацистського режиму і Берлінської стіни, Європа знову під загрозою знищення. На їхню думку, популісти з ідеями "національного духу" і "втраченої ідентичності" можуть знищити Європу як цивілізацію.

Діячі впевнені, що майбутні вибори до Європарламенту визначать - залишиться Європа "маяком для всіх вільних чоловіків і жінок планети" або ж "розвалиться на частини на наших очах".

Вони закликають ще раз підтримати Європу, аби не допустити розквіту ксенофобії та антисемітизму.

За даними аналітиків, у правих, антимігрантських і популістських партій з'явилися реальні шанси пройти в Європарламент у 2019 році.

Серед підписантів листа - письменники Орхан Памук, Салман Рушді, Світлана Алексієвич, Людмила Улицька, Мілан Кундера, філософ Бернар-Анрі Леві, Адам Загаєвський, Герта Мюллер та багато інших.