Відомі діячі у спільному листі закликали боротися з Путіним та правими популістами
"Вона [Європа] покинута двома найбільшими союзниками, які протягом минулого століття двічі рятували її від самогубства; одним по той бік каналу [Ла-Маншу] та іншим, який знаходиться на іншому боці Атлантики. [Європейський] континент вразливий для все більш нахабного втручання з боку господаря Кремля", - йдеться в листі, який опублікувало видання The Guardian.
Автори вважають, що з моменту падіння нацистського режиму і Берлінської стіни, Європа знову під загрозою знищення. На їхню думку, популісти з ідеями "національного духу" і "втраченої ідентичності" можуть знищити Європу як цивілізацію.
Діячі впевнені, що майбутні вибори до Європарламенту визначать - залишиться Європа "маяком для всіх вільних чоловіків і жінок планети" або ж "розвалиться на частини на наших очах".
Вони закликають ще раз підтримати Європу, аби не допустити розквіту ксенофобії та антисемітизму.
За даними аналітиків, у правих, антимігрантських і популістських партій з'явилися реальні шанси пройти в Європарламент у 2019 році.
Серед підписантів листа - письменники Орхан Памук, Салман Рушді, Світлана Алексієвич, Людмила Улицька, Мілан Кундера, філософ Бернар-Анрі Леві, Адам Загаєвський, Герта Мюллер та багато інших.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople"Рішення про те, що ветеранам потрібен театр, прийшло до мене після перегляду вистави британського театру "Дванадцята ніч" Вільяма Шекспіра у сучасній обробці. Там була тільки любов та комедія. Саме цього бракує багатьом хлопцям та дівчатам. Я переконаний, що реабілітація через творчість – є найпотужнішим важелем для переходу до мирного та цивільного життя"
- iPress.ua і "Магдебурзьке право" оголошують конкурс на кращу суспільну модель громади