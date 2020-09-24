Можливість 2 траншів від МВФ до кінця року втрачена, треба намагатися отримати один - Сологуб
Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Економічна Правда".
"Те, на що зараз ми можемо орієнтуватися і намагатися зробити - це до кінця року отримати транш МВФ. Швидше за все, як і в 2018 році, він буде прив'язаний до прийняття бюджету. Тобто ми вже говоримо, умовно, про листопад", - сказав Сологуб.
За його словами, НБУ пропонував уряду формувати проєкт держбюджету-2021 на більш консервативному прогнозі, ніж, зокрема, інфляція 7,3% і середньорічний курс 29,1 грн/долар.
Сологуб додав, що затримка з міжнародним фінансуванням пов'язана зі зміною на початку липня глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку через політичний тиск.
Нагадаємо, що Білорусь не домовилася з МВФ про екстрене фінансування на майже мільярд долларів
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