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Можливість 2 траншів від МВФ до кінця року втрачена, треба намагатися отримати один - Сологуб

Закладений Кабміном дефіцит держбюджету 6% ВВП суперечить принципу контрциклічності, закладеному в програмі з Фондом, і є сумніви стосовно можливості його фінансування.
Можливість 2 траншів від МВФ до кінця року втрачена, треба намагатися отримати один - Сологуб Фото:ukr.media

Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Економічна Правда".

"Те, на що зараз ми можемо орієнтуватися і намагатися зробити - це до кінця року отримати транш МВФ. Швидше за все, як і в 2018 році, він буде прив'язаний до прийняття бюджету. Тобто ми вже говоримо, умовно, про листопад", - сказав Сологуб.

За його словами, НБУ пропонував уряду формувати проєкт держбюджету-2021 на більш консервативному прогнозі, ніж, зокрема, інфляція 7,3% і середньорічний курс 29,1 грн/долар. 

Сологуб додав, що затримка з міжнародним фінансуванням пов'язана зі зміною на початку липня глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку через політичний тиск.

Нагадаємо, що Білорусь не домовилася з МВФ про екстрене фінансування на майже мільярд долларів

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24 09 2020 12:42
ТЕГИ: МВФ, НБУ, транш
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