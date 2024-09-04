З усіх в Україні Владивосток охороняють, мабуть, двоє чоловіків і собака.

А саме у Владивостоці знаходиться штаб-квартира Тихоокеанського флоту рф і давно є предметом суперечок між країнами.

Про це пише журналіст Джордж Еллісон для The Telegraph.

Нині найкращий час для нападу Китаю на російську федерацію тому, що російський Владивосток можуть охороняти хіба що "двоє чоловіків та собака".

Журналіст пише, що для Китаю буде легше відхопити велику частину російських територію, ніж вторгнутись на Тайвань адже очікувати на потужну відповідь кремля важко тому, що більшість її військ перебувають в Україні.

"Перед повномасштабною війною російська армія мала близько 4780 артилерійських установок, 2060 танків та 7080 БМП. Водночас на озброєнні КНР є понад 3000 самохідних та 900 буксируваних гармат, 4700 бойових та 1250 легких танків, 1200 штурмових гармат, понад 8000 бойових машин піхоти і 3600 бронетранспортерів. Крім того, Сухопутні війська Народно-визвольної армії Китаю налічують близько 965 000 військовослужбовців, а російські - приблизно 550 000. Пекін власними силами випускає військові кораблі зі швидкістю, яка має занепокоїти весь світ", - пише журналіст.

Джордж Еллісон вважає, що захищати Тайвань у разі нападу на острів будуть США, а росію - ніхто.

Він додає, що Владивосток, де знаходиться штаб-квартира Тихоокеанського флоту РФ, давно є предметом суперечок між країнами, а контроль над цим районом може зміцнити позиції КНР в Тихому океані та покращити доступ до судноплавних шляхів.

Еллісон нагадує одну з останніх заяву путіна про те, що "маленькі члени" його сім'ї вільно розмовляють китайською. На його думку, ці слова не є випадковими, оскільки кремлівський правитель рідко говорить про свою сім'ю.

"Можливо, путін починає усвідомлювати, в який бік дме вітер у цих відносинах? Це тонкий, але промовистий показник мінливого ландшафту, де Росія, колись глобальна наддержава, все частіше грає роль молодшого партнера Китаю. Можливо, "маленькі путінці" просто адаптуються до нової реальності швидше за інших", - резюмував журналіст.