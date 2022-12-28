Можливостей для наступу немає: українські прикордонники повідомили про кількість російських військ у Білорусі

Наразі росія зібрала в Білорусі угруповання військ кількістю 10 200 осіб. Цієї кількості для наступу на Україну недостатньо

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко повідомив, що наразі росія зібрала в Білорусі угруповання військ кількістю 10 200 осіб. Цієї кількості для наступу на Україну недостатньо.

"Те угруповання, яке є у збройних сил російської федерації в Білорусі, це близько 10 200 військовослужбовців, воно неспроможне виконати завдання щодо повторного наступу на територію нашої держави", - сказав Сергій Дейнеко.

За словами головного прикордонника, щоденно і розвідка, і ДПСУ, і оперативно-розшукові підрозділи моніторять обстановку на території Білорусі, їм також допомагають "негласні помічники". Усі вони повідомляють, що "реальних можливостей" для наступу у ворога немає.