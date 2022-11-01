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Мудрик потрапив до топ-40 головних талантів Європи

Цього сезону Мудрик забив два голи і віддав дев'ять результативних передач у 19 матчах "Шахтаря" у всіх турнірах. Михайло взяв участь у всіх матчах донеччан на груповому етапі Ліги чемпіонів
До аналогічного рейтингу минулого року УЄФА включав воротаря "Шахтаря" Анатолія Трубіна та захисника "Динамо" Іллю Забарного.
Мудрик потрапив до топ-40 головних талантів Європи Фото: сайт ФК Шахтар
УЄФА включив атакуючого півзахисника «Шахтаря» Михайла Мудрика до списку із 40 найбільш перспективних футболістів Європи, яким на даний момент не більше 21 року, передає Укрінформ.
 
Цього сезону Мудрик забив два голи і віддав дев'ять результативних передач у 19 матчах «Шахтаря» у всіх турнірах. Михайло взяв участь у всіх матчах донеччан на груповому етапі Ліги чемпіонів.
 
Як повідомляв Укрінформ, вболівальники «Шахтаря» визнали Мудрика найкращим гравцем донецької команди у 2021 році.
 
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11 01 2022 14:07
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