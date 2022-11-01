СПОРТ НОВИНИДо аналогічного рейтингу минулого року УЄФА включав воротаря "Шахтаря" Анатолія Трубіна та захисника "Динамо" Іллю Забарного.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мудрик потрапив до топ-40 головних талантів Європи
Цього сезону Мудрик забив два голи і віддав дев'ять результативних передач у 19 матчах "Шахтаря" у всіх турнірах. Михайло взяв участь у всіх матчах донеччан на груповому етапі Ліги чемпіонів
Фото: сайт ФК Шахтар
УЄФА включив атакуючого півзахисника «Шахтаря» Михайла Мудрика до списку із 40 найбільш перспективних футболістів Європи, яким на даний момент не більше 21 року, передає Укрінформ.
Цього сезону Мудрик забив два голи і віддав дев'ять результативних передач у 19 матчах «Шахтаря» у всіх турнірах. Михайло взяв участь у всіх матчах донеччан на груповому етапі Ліги чемпіонів.
Як повідомляв Укрінформ, вболівальники «Шахтаря» визнали Мудрика найкращим гравцем донецької команди у 2021 році.
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