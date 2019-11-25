Мультфільм "Холодне серце 2" зібрав у Північній Америці рекордні $127 млн за минулий уїк-енд
Мультфільм кіностудії The Walt Disney Company "Холодне серце 2" став лідером прокату в Північній Америці, зібравши майже $127 млн, що є рекордним дебютним показником для анімаційного фільму, випущеного не літнього сезону, повідмляє "Інтерфакс-Україна".
За межами США та Канади касові збори мультфільму першого уїк-енду становили $350,2 млн. Це найвищий дебютний показник в історії анімаційних фільмів у світі.
Дебютний результат також став найкращим для студії Walt Disney Animation.
Мультфільм вийшов у прокат за тиждень до Дня подяки у США. Перша частина картини, що вийшла на екрани шість років тому, стартувала у прокаті святкового тижня і заробила $ 93 млн за п'ять днів і $ 67 млн за триденний уїк-енд. Вона перебувала в десятці лідерів за касовими зборами протягом 17 тижнів і у підсумку заробила $1,27 млрд.
Друге місце у північноамериканському прокаті посів фільм "Ford проти Ferrari", що розповідає про протистояння двох автомобільних концернів, який за другі вихідні заробив $16 млн.
На третьому місці розмістилася біографічна драма "Прекрасний день по сусідству" з Томом Хенксом у ролі телеведучого Фреда Роджерса.
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