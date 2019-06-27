Музей історії Києва: якщо Офіс президента переїде в Український дім, експонати музею можуть загинути

Музей історії Києва висловив занепокоєння у зв'язку з рішенням перенести Офіс президента з Банкової до Українського дому на Європейській площі.

На сайті музею оприлюднили відкритий лист, в якому музейники просять президента посприяти передачі Музею історії Києва будівлі Гостиного двору і адаптації його під музейні потреби, повідомляє LB.ua.

В Українському домі на четвертому і п'ятому поверхах зберігається близько 300 тис. одиниць збережень цього музею, переміщені сюди після того, як його виселили з Кловського палацу на Печерську. Зараз основне приміщення музею розташоване на Богдана Хмельницького, але всі фонди там не поміщаються.

"Виселення Музею історії Києва відбулося з порушенням Закону України "Про музеї та музейну справу", адже приміщення Українського дому були пристосовані для зберігання музейних предметів і будівництва експозиції", - йдеться в листі.

Працівники музею просять передати йому Гостиний двір - відповідне рішення вже прийнято депутатами Київради, але остаточного рішення про передачу Гостиного двору в комунальну власність ще немає.

Наводимо повний текст листа:

Високоповажний Пане Президенте!

Колектив Музею історії міста Києва занепокоєний ситуацією, спричиненою рішенням про розміщення Офісу Президента України в Державному підприємстві Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім", про що інформують численні засоби масової інформації.

Звертаємо Вашу увагу, що обговорення перенесення Офісу Президента з вул. Банкової, 11 до приміщень Українського дому відбувається без урахування того, що саме на 4-му та 5-му поверхах цієї будівлі знаходяться фонди Музею історії міста Києва. Відкритий у 1982 р. у Кловському палаці, у 2004 р., за рішенням тодішнього прем’єр-міністра України Віктора Януковича, Музей історії міста Києва був позбавлений гідного приміщення. Виселення Музею історії міста Києва відбулося з порушенням Закону України "Про музеї та музейну справу", зокрема, приміщення Українського дому не були пристосовані для зберігання музейних предметів і побудови експозиції. На сьогодні тут знаходиться близько 300 тисяч одиниць зберігання музейного фонду України, у тому числі унікальні археологічні пам’ятки, реліквії міського самоврядування, живопис і графіка тощо.

Упродовж 15 років перебування в Українському домі колектив Музею історії міста Києва неодноразово звертався до вищого керівництва держави з проханням вирішити питання щодо надання чи спорудження будівлі для нашого Музею. Минулого року депутатами Київської міської ради було підтримано клопотання Музею історії міста Києва про передачу йому будівлі Гостинного двору, що знаходиться на Контрактовій площі. Утім, ця споруда досі не передана у комунальну власність столиці, оскільки немає відповідного рішення Кабінету міністрів України. Таким чином, якщо буде остаточно ухвалене рішення про переміщення Офісу Президента до Українського дому, унікальним фондам Музею історії міста Києва загрожує загибель, оскільки чергове тимчасове та невідповідне приміщення сприятиме їхній руйнації та можливому остаточному знищенню.

У зв’язку з цим, Пане Президенте, просимо Вашого сприяння у передачі Гостинного двору у комунальну власність Києва з подальшим пристосуванням будівлі під потреби Музею історії міста Києва. Розміри та розташування цієї споруди дозволяють розмістити тут всі структури, необхідні для функціонування закладу: експозиційні та виставкові зали, фондосховища, реставраційні майстерні, конференц-зал, бібліотеку, рекреаційну зону тощо. Надання Гостинного двору нарешті розв’яже багаторічну проблему Музею історії міста Києва та сприятиме його розвиткові не лише як провідного закладу з дослідження та популяризації історії Києва, а й як суспільного об’єкту, майданчика для повноцінного життя міської громади.

Сьогодні наш Музей, незважаючи на труднощі, веде активну виставкову та освітню роботу у невеликій будівлі Музейно-виставкового центру по вул. Б. Хмельницького, 7. Деякі музейні проекти, зокрема, виставка, присвячена століттю УНР, представлена в музеї у Нью-Йорку. Діяльність Музею історії міста Києва гідно оцінюється колегами в Україні та за кордоном, а тому керівництво Музею неодноразово клопотало про надання закладу статусу національного. Ці прагнення були підтримані Вашим попередником, але обіцяний статус Музей не отримав досі…

Вельмишановний Пане Президенте, будемо вдячні Вам за підтримку та сприяння у поверненні Музею історії міста Києва до повноцінного життя, адже ми впевнені, що столиці та державі, яка прагне бути європейською, потрібен сучасний музей, який розповідає про багату, цікаву та складну історію нашого міста.

З повагою, колектив Музею історії міста Києва.

Нагадаємо, що Адміністрація Президента переїде в Український дім на Європейській площі і змінить назву на Офіс президента. Будівлю на Банковій віддадуть Національному художньому музею