CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПравоохоронці підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта групи Riffmaster і добровольця Андрія Антоненка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Музикант Riffmaster повідомив, що його підозрюють у вбивстві журналіста Шеремета
Про це Антоненко повідомив у Facebook, передає "Громадське".
«Мені пред'являють вбивство Шеремета. Прям зараз. У моєму дворі. Буде обшук», — написав він.
Своєю чергою, глава МВС України Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Аваков анонсував брифінг о 17:00.
Нагадаємо, що Генеральний прокурор Руслан Рябошпака називає пріоритетним розслідування резонансних кримінальних справ, в тому числі журналіста "Української правди" Павла Шеремета.
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