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Музикант Riffmaster повідомив, що його підозрюють у вбивстві журналіста Шеремета

Правоохоронці підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта групи Riffmaster і добровольця Андрія Антоненка.
Музикант Riffmaster повідомив, що його підозрюють у вбивстві журналіста Шеремета

Про це Антоненко повідомив у Facebook, передає "Громадське".

«Мені пред'являють вбивство Шеремета. Прям зараз. У моєму дворі. Буде обшук», — написав він.

Своєю чергою, глава МВС України Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Аваков анонсував брифінг о 17:00.

Нагадаємо, що Генеральний прокурор Руслан Рябошпака називає пріоритетним розслідування резонансних кримінальних справ, в тому числі журналіста "Української правди" Павла Шеремета.

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12 12 2019 18:00
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