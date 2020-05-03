Музиканту та флейтисту з РФ на 3 роки заборонили в’їзд в Україну
Про це йдеться на сайті ДПСУ, передає УКРІНФОРМ.
"Обидва мали проблеми з українським законодавством. Стосовно першого – пасажира рейсу «Рига – Київ» - спрацювала база даних, в якій містилися доручення правоохоронних органів відносно нього. Окрім цього, в ході бесіди співробітники Держприкордонслужби також з’ясували, що колись учасник одного з російських музичних гуртів, а нині сольний виконавець, нещодавно гастролював у окупованому Донецьку. Звісно ж, потрапив він туди в незаконний спосіб – через закритий пункт пропуску на не підконтрольній українській владі ділянці українсько-російського кордону. У такий же спосіб він і залишив окуповану територію", - йдеться у повідомленні.
Інший діяч культури і мистецтв РФ прибув у Київ рейсом із Братислави. У ході додаткової перевірки прикордонники встановили, що громадянин РФ прибув в Україну на прослуховування та для участі у фестивалі класичної музики.
Перетнути державний кордон російському флейтисту завадило порушення українського законодавства. Правоохоронці з’ясували, що ця особа відвідувала територію окупованого півострова АР Крим.
В обох випадках громадянам РФ відмовлено в перетині держкордону. Крім того, вони отримали заборону в’їзду на територію України терміном на 3 роки.
Нагадаємо, що Російському гурту «Воровайки», який планував провести концерти Україні, заборонили в’їзд до України на три роки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків