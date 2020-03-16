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МВФ готовий виділити $1 трлн на боротьбу з кризою, яку спричинив коронавірус

Частину коштів на допомогу МВФ може виділити в межах вже укладених або запланованих програм співпраці
Міжнародний валютний фонд повідомив про готовність виділити 1 трильйон доларів країнам, економіки яких постраждали внаслідок пандемії коронавірусу.
МВФ готовий виділити $1 трлн на боротьбу з кризою, яку спричинив коронавірус Фото: english.alarabiya.net

Про це повідомила очільниця МВФ Кристаліна Георгієва у блозі на сайті фонду, повідомляє "Громадське".

"МВФ готовий мобілізувати 1 трильйон доларів кредитів для наших членів. У якості першої лінії захисту фонд може розвернути свій гнучкий інструментарій реагування на надзвичайні ситуації, щоб допомогти країнам з невідкладними потребами у платіжних балансах", - йдеться у повідомленні.

Країни, що розвиваються, можуть отримати до 50 мільярдів доларів. Частину коштів на допомогу МВФ може виділити в межах вже укладених або запланованих програм співпраці.

Крім цього, МВФ готовий виділити до 10 мільярдів доларів країнам з низьким рівнем доходів під нульову ставку відсотка.

У МВФ зазначають, що наразі мають укладені договори з 40 країнами на загальну суму близько 200 мільярдів доларів. Членами МВФ є 189 країн світу, зокрема Україна.

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