МВФ готовий виділити $1 трлн на боротьбу з кризою, яку спричинив коронавірус
Про це повідомила очільниця МВФ Кристаліна Георгієва у блозі на сайті фонду, повідомляє "Громадське".
"МВФ готовий мобілізувати 1 трильйон доларів кредитів для наших членів. У якості першої лінії захисту фонд може розвернути свій гнучкий інструментарій реагування на надзвичайні ситуації, щоб допомогти країнам з невідкладними потребами у платіжних балансах", - йдеться у повідомленні.
Країни, що розвиваються, можуть отримати до 50 мільярдів доларів. Частину коштів на допомогу МВФ може виділити в межах вже укладених або запланованих програм співпраці.
Крім цього, МВФ готовий виділити до 10 мільярдів доларів країнам з низьким рівнем доходів під нульову ставку відсотка.
У МВФ зазначають, що наразі мають укладені договори з 40 країнами на загальну суму близько 200 мільярдів доларів. Членами МВФ є 189 країн світу, зокрема Україна.
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