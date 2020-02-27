БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ"Ми очікуємо, що рішення про масштаби та наповнення весняної зустрічі буде ухвалено найближчими днями", - йдеться в спільному повідомленні міжнародних фінансових організацій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МВФ і СБ можуть перенести весняну зустріч через коронавірус, ухвалять рішення найближчими днями
Цього року спільне весняне засідання було заплановано на 13-19 квітня
Фото: english.alarabiya.net
Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк (СБ) можуть перенести щорічне весняне засідання через поширення коронавірусу COVID-19, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Ми очікуємо, що рішення про масштаби та наповнення весняної зустрічі буде ухвалено найближчими днями", - йдеться в спільному повідомленні міжнародних фінансових організацій.
Традиційно у зустрічі беруть участь приблизно 2,8 тис. делегатів із майже 190 країн, а також велика кількість журналістів і спостерігачів.
Цього року спільне весняне засідання, яке відбувається у Вашингтоні, було заплановано на 13-19 квітня.
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