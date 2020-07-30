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МВФ моніторить поліпшення в Україні корпоративного управління в рамках програми stand by

Ціль програми Фонду - забезпечити професійне управління банком, зокрема відсутність політики в управлінні банком
Люнгман відзначив прогрес у корпоративному управлінні в Україні, зокрема незалежність наглядових рад у більшості банків.
МВФ моніторить поліпшення в Україні корпоративного управління в рамках програми stand by Фото: sweetcrudereports.com

Міжнародний валютний фонд (МВФ) моніторить виконання Україною зобов'язань щодо поліпшення корпоративного управління, взятих у рамках програми stand by, заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Йоста Люнгман, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У нас є програма з Україною, в рамках якої Україна взяла на себе певні зобов'язання, чітко прописані у меморандумі. Ми продовжуємо контактувати з владою, щоб моніторити прогрес у дотриманні цих зобов'язань", - сказав він під час круглого столу Київської школи економіки в середу.

Люнгман відзначив прогрес у корпоративному управлінні в Україні, зокрема незалежність наглядових рад у більшості банків.

"Ми також бачимо, що належне корпоративне управління - це не те, що ви робите один раз і потім забуваєте. Його потрібно продовжувати підтримувати і акціонерам, і політичному істеблішменту, і тут ми бачимо, що є багато сумнівів щодо цього", - додав постійний представник МВФ.

Він наголосив, що ціль програми Фонду - забезпечити професійне управління банком, зокрема відсутність політики в управлінні банком.

"Це має бути виконано більшістю наглядових рад, які представляють акціонерів, захищають управління від політичного втручання і забезпечують результативність роботи правління" - пояснив він.

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30 07 2020 11:21
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