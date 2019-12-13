МВФ не зміг назвати дату ради директорів для затвердження нової програми для України
На брифінгу у Вашингтоні він розповів, що наразі досягнуто попередньої домовленості про нову програму розширеного фінансування на рівні менеджменту Фонду, яка повинна ще стати предметом обговорення ради директорів, передає LB.ua.
Райс нагадав про телефонну розмову директорки-розпорядниці МВФ Кристаліни Георгієвої з президентом України Володимиром Зеленським у минулі вихідні, під час якої були відзначені істотні успіхи України в останні місяці і готовність МВФ підтримати Київ у його зусиллях просування його економіки на шлях вищого, стійкого і всеосяжного зростання.
У той самий час Райс також вказав і на слова Георгієвої, що економічний успіх України у вирішальній мірі залежить від зміцнення правопорядку (rule of law), поліпшення судової системи, зменшення ролі корисливих інтересів в економіці. За його словами, важливо також захистити досягнення у справі очищення банківської системи і відшкодувати зазнані платниками податків великі витрати під час виведення банків з ринку.
Нагадаємо, що уряд Молдови підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку, в межах якої країні нададуть акредитив на 50 мільйонів доларів для закупівлі газу у Нафтогазу за умов, якщо транзит російського газу зупиниться з 1 січня 2020 року.
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