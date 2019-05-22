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МВФ перегляне умови співпраці з Україною після дострокових виборів до Ради, - представник Зеленського

Представники МВФ хочуть розуміти, хто в Україні виконуватиме роль уряду, а хто - роль опозиції
Міжнародний валютний фонд планує актуалізувати питання співпраці з Україною після проведення дострокових парламентських виборів.
МВФ перегляне умови співпраці з Україною після дострокових виборів до Ради, - представник Зеленського Фото:ukr.media

"Думаю, що зараз вони будуть проводити якісь зустрічі та консультації. А через два місяці будуть оновлювати ситуацію щодо результатів виборів та нового уряду", - повідомив представник президента України у Кабінеті міністрів Андрій Герус під час спілкування з пресою, інформує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, представники МВФ хочуть розуміти, хто в Україні виконуватиме роль уряду, а хто - роль опозиції, та з ким потрібно провадити подальші переговори.

За переговори з МВФ у команді нового президента відповідає колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк, зазначив Герус.

Нагадаємо, у представництві Міжнародного валютного фонду в Україні повідомили, що інформація про дострокове припинення роботи місії МВФ в Україні не відповідає дійсності.

Раніше низка українських ЗМІ, з посиланням на "Українські новини", повідомляли, що місія МВФ достроково припинила свою роботу в Україні та відмовилася продовжувати програму співпраці.

 
 

 

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22 05 2019 12:56
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