МВФ перегляне умови співпраці з Україною після дострокових виборів до Ради, - представник Зеленського

Представники МВФ хочуть розуміти, хто в Україні виконуватиме роль уряду, а хто - роль опозиції

Міжнародний валютний фонд планує актуалізувати питання співпраці з Україною після проведення дострокових парламентських виборів.

"Думаю, що зараз вони будуть проводити якісь зустрічі та консультації. А через два місяці будуть оновлювати ситуацію щодо результатів виборів та нового уряду", - повідомив представник президента України у Кабінеті міністрів Андрій Герус під час спілкування з пресою, інформує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, представники МВФ хочуть розуміти, хто в Україні виконуватиме роль уряду, а хто - роль опозиції, та з ким потрібно провадити подальші переговори.

За переговори з МВФ у команді нового президента відповідає колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк, зазначив Герус.